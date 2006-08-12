فيلم هاي ايراني سهم اندكي در پخش تلويزيوني دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، طي هفته چهارم تير امسال از ميان 22 فيلم سينمايي كه از شبكه هاي مختلف تلويزيون پخش شد، سهم فيلم هاي ايراني 4 اثر بود. به عبارت ديگر، حدود 20 درصد فيلم هاي پخش شده در اين هفته يا به تعبيري يك پنجم از فيلم ها را آثار ايراني به خود اختصاص داده است. اين مساله نشان مي دهد كه مديران تلويزيون ما اعتناي چنداني به فيلم هاي سينمايي توليد شده در داخل كشور ندارند.



بايد توجه داشت مهمترين مساله اي كه موجب مي شود مديران تلويزيون از آثار سينمايي داخلي رويگردان باشند، ضوابط فرهنگي متفاوت در پخش تلويزيون و نوع فيلمنامه هايي است كه در سينماي ما وجود دارد و چندان با قواعد پخش همخواني و هماهنگي ندارد. البته به نظر مي رسد در اين زمينه مشكل اصلي متوجه تلويزيون باشد كه دايره انتخاب خود را به اندازه اي محدود كرده است كه بسياري از فيلم ها خارج از اين محدوده قرار دارند.



نكته ديگر اينكه، تلويزيون از چند سال قبل اقدام به توليد و پخش فيلم هاي تلويزيوني كرده است. آثاري كه توسط سيما فيلم يا شبكه ها توليد مي شوند و با شرايط و ضوابط پخش هماهنگي كاملي دارند. اما به نظر مي رسد اين آثار هم از نظر كميت و هم به جهت كيفيت چندان چشمگير نيستند. چون از يك سو تعداد آنها در برابر توليدات خارجي اندك است و از طرف ديگر در كمتر نظر سنجي مركز تحقيقات صدا و سيما ديده شده است كه اين نوع فيلم ها در ميان اولويت هاي انتخابي مردم جاي بگيرند.



در ادامه نتيجه نظر سنجي مركز تحقيقات صدا و سيما آمده است، با در نظر گرفتن تعداد فيلم هاي پخش شده خارجي، قدرت جذب فيلم هندي با كسب 5/22 درصد آرا بيشتر و قدرت جذب فيلم ژاپني با كسب 2/3 درصد نظرات مردمي، كمتر از ساير فيلم ها است. ميانگين ميزان بيننده فيلم هاي آمريكايي 7/14 درصد، فيلم هاي ايراني 5/12 درصد، فيلم هاي انگليسي 3/12 درصد و ميانگين بيننده فيلم هاي روسي 5/3 درصد بوده است.



البته در نظرسنجي هفته مورد نظر، فيلم هاي هندي بيشتر از ساير آثار نظر مردم را به خود جلب كرده است، اما حقيقت اين است كه توليدات سينمايي هاليوود به اندازه اي زياد، گسترده و در عين حال متنوع است كه قدرت جذب مخاطبان در رده هاي سني مختلف را دارد. اين نوع آثار در سطح وسيعي از جلوه هاي ويژه ديداري و شنيداري استفاده مي كنند و همين مسايل جذابيت اين نوع آثار را بالا مي برد.



طي دو سال اخير توجه ويژه اي از سوي مديران تلويزيون به اين مساله شده است كه فيلم هاي خارجي به جهت ساختار و مضموني متفاوت باشند و فيلم هاي خارجي از توليدات سينمايي كشورهاي مختلف انتخاب شوند تا بينندگان مجبور به تماشاي طيف خاصي از فيلم ها نباشند. در اين زمينه توجه ويژه اي به فيلم هاي شرقي شده است، اما بيشتر فيلم هاي شرقي كه در عرصه جلب مخاطب جهاني موفق هستند، مولفه هاي فيلم هاي غربي را به كار مي برند. در اين ميان فيلم هاي هندي و هنگ كنگي با حفظ چارچوب هاي كلي آثارشان به سمت استفاده از ويژگي هاي مخاطب پسندي پيش مي روند.



نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما از مردم تهران درباره فيلم هاي سينمايي و سريال هاي پخش شده از تلويزيون در هفته چهارم تير امسال نشاندهنده اين مطلب است كه فيلم سينمايي "شعله" از شبكه دو سيما با به دست آوردن 5/40 درصد آرا، بيشترين ميزان بيننده را به خود اختصاص داده است.



فيلم سينمايي "خواهران غريب" با كسب 33 درصد آرا و فيلم سينمايي "مهر مادري" با كسب 23 درصد نظرات، رتبه هاي دوم و سوم را در ميان فيلم هاي سينمايي پخش شده درچهارمين هفته تير امسال را كسب كردند. فيلم هاي "فراري" محصول ايتاليا، "تلاطم" محصول ايران و "بازگشت به حيفا" محصول سوريه در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.



اين نظر سنجي نشان مي دهد كه مخاطبان تلويزيون از تماشاي فيلم هاي ايراني لذت مي برند. فهم موضوعي، ايجاد حس همذات پنداري، هماهنگي فرهنگي، بيان بخشي از مسايل و موضوع هاي اجتماعي و توجه به ذايقه ايراني در زمينه تماشاي فيلم، از جمله ويژگي هايي است كه بيننده ايراني را به تماشاي فيلم هاي سينمايي داخلي ترغيب مي كند. البته تلويزيون بايد به جلب تمامي سليقه ها و نظرات مردم به خصوص ساكنان شهرستان ها و روستاييان توجه داشته باشد و همين مساله شرايطي را به وجود مي آورد كه از پخش هر نوع فيلمي خودداري كند.



عيد امسال شرايط پخش فيلم هاي تلويزيوني به گونه اي بود كه در جلب نظر طيف وسيعي از مخاطبين به موفقيت رسيد. اين مساله حاصل نوع نگاه مديران تلويزيون در زمينه پخش فيلم هاي سينمايي بود. پخش فيلم هاي پر بيننده سينماي جهان، تنوع موضوعي موجود در فيلم ها، به كارگيري جلوه هاي ويژه تصويري و استفاده فيلم هايي كه به مخاطب جهاني توجه ويژه اي نشان مي دهند، شرايط جذب مخاطب را به وجود آورد.



در كنار جذب مخاطب بايد به اين مساله توجه كرد كه پخش گسترده آثار خارجي نوعي وجه مقايسه اي در ذهن بيننده تلويزيون به وجود مي آورد كه فيلم هاي سينماي داخلي را از همان منظر مورد بررسي قرار بدهد. اين مساله با توجه به استفاده فيلم هاي خارجي از فناوري هاي نوين توليد آثار تصويري در كنار امكان بهره گيري از مضامين مختلف شرايط ايجاد علاقه و تمايل مخاطب ايراني به تماشاي آثار خارجي را به وجود مي آورد. در اين ميان تلاش مديران تلويزيون از اهميت قابل توجهي برخوردار است كه با پخش فيلم هاي داخلي مخاطب پسند، شرايط لازم براي جلب نظر بينندگان را به وجود بياورند.



در نظر سنجي مركز تحقيقات صدا و سيما مردان و زنان به يك نسبت به تماشاي فيلم هاي سينمايي مي پردازند كه از تلويزيون پخش مي شود. در اين ميان نوجوانان 90 درصد بينندگان تلويزيوني را در ميان ساير گروه هاي سني تشكيل مي دهند و و افراد با تحصيلات راهنمايي و دبيرستان در ميان ساير گروه هاي تحصيلي 79 درصد بينندگان اين نوع آثار هستند.



اطلاع از اينكه نوجوانان - گروه سني بين 13 تا 18 سال - بيشترين بيننده فيلم هاي سينمايي تلويزيون را تشكيل مي دهند، اهميت پخش فيلم هاي سينمايي داخلي را بيشتر مي كند. زيرا در صورتي كه نوجوانان به تماشاي آثار ايراني ترغيب شوند هم فيلم هاي بيشتري از سينماهاي كشور را تماشا مي كنند كه باعث رونق سينما در كشور مي شود و هم به وسيله تماشاي فيلم هاي داخلي با مسايل و مشكلات روزمره جامعه آشنايي بيشتري پيدا مي كنند و به آموزش هاي غير مستقيم آثار پاسخ بيشتري مي دهند.