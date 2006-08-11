وضعيت امنيتي ايران بسيار مطلوب است / طرح مبارزه با ماهواره در اصفهان ادامه پيدا مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" در اصفهان؛ سردار صدرالسادات فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان پنج شنبه در مراسم تجليل از خبرنگاران كه به ميزباني نيروي انتظامي برگزار شد گفت : احساس امنيت مهمتر از خود امنيت است كه خبرنگاران مي توانند به خوبي اين احساس را در مردم به وجود بياورند.



وي به طرح مبارزه با ماهواره اشاره كرد و گفت : اين طرح كه از دو هفته پيش در اصفهان آغاز شده غيرقانوني نيست و تا زماني كه قانون در اين رابطه تغيير نكرده مبارزه با ماهواره در اصفهان ادامه خواهد داشت.



فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان در ادامه اظهار داشت : در اين طرح ما ابتدا به دارندگان ماهواره تذكر مي دهيم كه تجهيزات ماهواره اي خود را به ما تحويل دهند و اگر اين كار را نكردند بعد از دو هفته با حكم مراجع قضائي به منازل آنها مراجعه مي كنيم كه خوشبختانه در اغلب موارد با يك تذكر اين مشكل حل شده است.



وي افزود: درست است كه طرح استفاده مديريت شده از ماهواره در مجلس در دست بررسي است ولي هنوز به صورت قانون در نيامده و ما هم وظيفه داريم به قانون قبلي عمل كنيم كه در اين صورت اگر قانون قبلي مشكلاتي هم داشته روشن خواهد شد.

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