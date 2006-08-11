زمان توزيع كارت آزمون "تافل" و "تي اس اي" اعلام شد / آزمون 28 مرداد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، داوطلبان متقاضي شركت در سيزدهمين دوره آزمون تافل و TSE براي دريافت كارت ورود به جلسه اين آزمون ها بايد از 23 تا 26 مرداد ماه از ساعت 8 الي 17 مراجعه كنند.



داوطلبان بايد با در دست داشتن رسيد تحويل مدارك ثبت نامي و كارت شناسايي معتبر براي دريافت كارت به خيابان كريم خان زند بين خيابان هاي استاد نجات اللهي و سپهبد قرني - پلاك 218 - واحد تافل مراجعه كنند.

کد مطلب 365251