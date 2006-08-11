حمايت دولت براي خصوصي شدن ورزش ضروري است/ اميدواريم فينال جام حذفي در فضايي سالم برگزار شود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراصفهان محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان درنشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي گروهي با بيان اين مطلب به ضرورت خصوصي شدن در ورزش تاكيد كرد و خاطر نشان ساخت: اداره باشگاهها به صورت خصوصي امري متداول در جهان است و اين درحالي است كه هنوز باشگاهها درايران به صورت دولتي اداره مي شوند اما زمينه لازم براي حضور سرمايه گذاران به منظور خصوصي شدن ورزش مي تواند چهره ورزش كشور ما را دگرگون و به سرمنزل مقصود برساند.

ساكت افزود : ورزش به عنوان پديده اي فراگير كه سلامت ونشاط اجتماعي را پيامد خود دارد از طرف دولتها با حمايتهايي مواجه است و اين حمايتها زمينه لازم را براي پيدايش بخش خصوصي در ورزش فراهم خواهد كرد.

مديرعامل باشگاه سپاهان پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات تبليغات بدون محدوديت روي پيراهن و اطراف زمين، قانون كپي رايت ، اهدازمين رايگان به بخش خصوصي و پرداخت وامهاي بلند مدت را از جمله اهم مواردي ذكر كرد كه حمايت دولت مي تواند به ايجاد روند باشگاهداري خصوصي كمك كند و از كاهش تصدي گري دولتي بكاهد.

ساكت تاكيد كرد: باشگاههاي خصوصي سبب پويايي ورزش مي شود وبدون شك بهتراست اما بايد همه باشگاهها از انجام و هماهنگي لازم براي احقاق حق خود برخوردار باشند وگرنه وضعيت همچون سابق پيش مي رود و همچنان روزمرگي در ورزش ما خصوصا فوتبال ادامه مي يابد.

مديرعامل باشگاه سپاهان نسبت به وضعيت فوتبال درايران ابراز نگراني كرد و اظهارداشت: درحالي كه پنج دوره ازرقابتهاي ليگ برترگذشته و در آستانه دوره ششم هستيم چند ورزشگاه اضافه كرديم يا چند ورزشگاه استاندارد سازي شده و به لوكس نور به منظور بازي بعد از افطار در ماه مبارك مجهز شده است؟

وي افزود: روزمرگي گرفتاري فوتبال ايران است كه همه اهالي فوتبال در حال حاضر به آن دچار هستند و براي پيشرفت پايان اين روزمرگي ضروري است.

ساكت در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كانديداتوري خود در فدارسيون فوتبال را به شدت تكذيب كرد و گفت: اعتقاد داريم آدمهاي بزرگتري بايد وارد صحنه شوند و به هيچ وجه در ذهنم حضور در راس فدراسيون را نمي پرورانم.

ساكت افزود: با روساي فدراسيون فوتبال پس از پايان دوران خدمتشان برخورد خوب و قشنگي صورت نمي گيرد كه مي توان به پايان دوران مصطفوي و دادكان اشاره كرد كه طرز برخورد با آنها اصلا زيبنده جامعه اسلامي ايران نبود و در مرام پهلواني و جوانمردي هم نمي گنجد و اين ضرب المثل را براي ما تداعي مي كند كه خوش استقبال و بد بدرقه هستيم.

مديرعامل باشگاه سپاهان از حضور بوناچيچ در راس كادر فني هم ابراز رضايت كرد و خاطر نشان كرد: اين مربي بسيار منضبط و مقتدر است و با نظام باشگاه هم كاملا هماهنگ است. از طرفي او تغييرات مثبتي را هم در بازي تيم ايجاد كرده كه در دور جديد ليگ برتر به منصه ظهور خواهد رسيد.

مديرعامل باشگاه سپاهان همچنين با اشاره به ديدار فينال جام حذفي كشور گفت: ما نسبت به كسب نتيجه در فينال اميدواريم و مطمئنيم كه چشم هاي تيزبين مطبوعات و هواداران سبب خواهد شد اين بازي در فضاي سالمي برگزار شود.

وي افزود: من درگفتگو با آقاي هاشمي به تعويق مسابقات ليگ برتر و جام حذفي انتقاد كردم ولي ايشان قسم خورد عمدي دركار نبوده و ما هم به صداقت سرپرست فدراسيون ايمان داريم.

ساكت همچنين به نظام مديريت نوين در باشگاه سپاهان اشاره كرد و اظهار داشت: نظام مديريت نوين در باشگاه سپاهان بر اساس سازماندهي جديد به تاسي از روند تكنولوژي موجود در كارخانه فولاد در سه محور اخذ گواهينامه ايزو 9000، نظام پيشنهادات و برنامه جامع فرهنگي ورزش فولاد سپاهان 90 از يكسال پيش طراحي شده و در بسياري موارد به مرحله عملياتي نيز رسيده است.

وي تلاش سازنده معنويت اخلاق ترويج علم و آموزش طرح گذاري به تماشاگران را در طرح سپاهان 90 به عنوان اصول نام برد و ماموريتهاي اين طرح را درتوسعه ورزش قهرماني، همگاني حوزه اداري حوزه فرهنگي امور پزشكي ارتباطات اجتماعي در رسانه اي عنوان كرد.