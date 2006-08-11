علي صالح آبادي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت :نماد شركت هايي كه حجم معاملات آنها در بازار قابل توجه بود بازگشايي شده و خصوصا نماد شركت هاي مهم بعد از برگزاري مجامع باز شده است.

وي در مورد شركت هايي كه نماد آنها بسته است، گفت :بسياري از اين شركت ها نماد آنها در سالهاي گذشته بسته شده و عموما نيز مشكلات خاص خود را دارند مثلا بخشي از اين شركت ها زيان ده بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت مي باشند كه اين شركت ها شرايط بورس را ندارند زيرا كه بورس جاي شركت هاي زيان ده نيست و در تمام دنيا نيز شركت هاي زيان ده از بورس حذف مي شوند.

صالح آبادي ادامه داد :با مصوبه شوراي بورس در سال جديد قرار شد شركت‌هاي بورسي را مورد باز نگري قرار دهيم و با توجه به مصوبه تشكيل تابلوي چهارم، تصميم گرفته شد شركت هاي زيان ده و شركت هايي كه شرايط بورس را ندارند مثلا اطلاعات نمي دهند يا ديگر شرايط حضور در بورس را ندارند را به تابلوي چهارم منتقل كنيم كه اين شركت ها بيش از100 شركت مي باشند.

رييس سازمان بورس گفت :بر اساس مصوبه شوراي بورس اين شركت‌ها دو ماه فرصت دارند تكليف خود را با بورس مشخص كنند در صورتيكه در اين دو ماه بتوانند خود را با شرايط سازمان تطبيق دهند در تابلوي فرعي بورس مي مانند در غير اين صورت به تابلوي چهارم بايد بروند.

وي ادامه داد: اين شركت‌ها تا پايان سال 85 در تابلوي چهارم مي مانند و اگر در اين مدت شرايط تابلوي فرعي را احراز كردند به اين تابلو منتقل شده و درغير اين صورت از بورس حذف مي شوند.

صالح آبادي ادامه داد: ما از تاريخ 31 خرداد با اين شركت ها مكاتبه كرده ايم كه اين شركت ها بايد تا اول شهريور وضعيت خود را روشن كنند و بعد از اين مدت سازمان بورس ظرف مدت 15 روز تا يك ماه با اين شركت ها جلساتي را برگزار كرده تا تكليف انها روشن شود.

صالح آبادي در مورد تابلوي چهارم گفت: تابلوي چهارم دستورالعمل و جزئيات خاص خود را دارد كه بايد تصويب شود كه البته در اين مورد از بازار هم نظر خواهي خواهيم كرد . همه اين كارها را قصد داريم در شهريور ماه انجام دهيم تا در مهر ماه تابلوي چهارم را راه اندازي كنيم .

رئيس سازمان بورس در مورد پذيرش شركت هاي جديد گفت: براي پذيرش شركت ها ي جديد آمادگي داريم و در اين مورد مشكلي وجود ندارد يك سري شركت ها هستند كه قبلا پذيرش شدند كه مايليم روي تابلوي بورس بيايندمثل سرمايه گذاري اميد ،پلي نار، مپنا، شركت گسترش ايران خودرو و سازمان گسترش كه البته اين شركت جز ابلاغيه اصل 44 مي باشد در اين مورد هم ما آمادگي داريم و خود اين شركت ها نيز در حال آماده شدن براي حضور در تابلوي بورس مي باشند. البته در برخي از اين شركت ها سهامداران عمده براي چگونگي عرضه توافق ندارند .

صالح آبادي در پايان گفت: يك سري شركت ها به صورت مشروط در بورس پذيرفته شده بودند مثل فولاد خوزستان، فولاد آذربايجان ،فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان كه چون مشمول موضوع صدر اصل 44 بودند بلاتكليف بودند كه با ابلاغيه مقام معظم رهبري اين مشكل حل شد و ما با آنها نيز مكاتبه كرديم تا براي پذيرش در بورس آماده شوند.