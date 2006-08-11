اهداف چهارگانه رژيم اسرائيل از حملات تمام عيار به لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر، "آوي ديختر" در گفتگو با روزنامه نزاويسمايا گازيتا"در پاسخ به اين سؤال كه روند جنگ را چگونه پيش بيني مي كند،اظهار داشت : وقتي ما عمليات ويژه عليه "حزب الله"(تخريب و كشتار در لبنان) را آغاز كرديم، درمقابل خود 4 هدف اصلي را در نظر داشتيم، يعني وارد كردن ضربه هرچه قويتربه شالوده ترور(مقاومت بر ضد اشغالگري و تجاوزگري)، كه اين سازمان درلبنان ايجاد كرده است و به حداقل رساندن نفوذ اين گروه بر دولت بيروت تا حد ممكن ، ايجاد يك منطقه حائل درفاصله 4-10 كيلومتري مرزهاي شمالي ما از لبنان ، تا شهرها و مردم را درمقابل شليك موشك هاي"حزب الله" حفاظت كند ، آزادسازي اسرا و آخر اينكه كاري بكنيم كه جامعه جهاني قطعنامه شماره 1559 را به اجرا بگذارد يا آن را به قطعنامه جديدي مبني بر آتش بس تعميم دهد.

وي در ادامه گفت: رسيدن به هدف اول كار بسيار مشكلي است، زيرا در طول 6 سال "حزب الله" درلبنان ارتش تروريستي قوي را تشكيل داده است و اين امر مستلزم اجراي عمليات نظامي است كه ما اكنون درعمق خاك لبنان مشغول آن هستيم.

ديختر در ادامه مدعي شد كه اسرائيل به هدف دوم خود يعني ايجاد منطقه حائل رسيده است و ادامه مي دهد كه تل آويو موفق به گرفتن اسير از حزب الله شده است و در راه رسيدن به هدف ديگر خود يعني آزاد سازي اسراء نيز مي باشد.

وي درباره هدف آخر مي گويد: ما قطعنامه اي را كه آمريكا و فرانسه بر آن به توافق رسيده اند، مورد مطالعه قرار مي دهيم و سبك و سنگين مي كنيم كه تا چه حد اهداف ما را پوشش مي دهد.

اين مقام رژيم صهيونيستي همچنين درباره جايگاه ايران در مناقشات حاضر گفت: سالهاست كه ايران عليه اسرائيل مبارزه مي كند و حزب الله" تنها يكي از كانال هاي آن است. ايران به طور مستقيم و غير مستقيم در فلسطين از طريق سازمان هايي همچون "جهاد اسلامي"، "گردان شهداي الاقصي" و حماس نفوذ دارد.

وي ادعا كرد: "خالد مشعل" رئيس شاخه سياسي حماس، ابتدا با رهبران ايران ملاقات كرد و سپس براي ملاقات با "محمود عباس" (ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان)براي تصميم گيري درباره توقف حملات ليه اسرائيل به قاهره رفت.

اين مقام امنيتي رژيم صهيونيستي كه نماينده كنيست اسرائيل از حزب كاديما نيز مي باشد، در پاسخ به اين سؤال كه اسرائيل چه مدت زماني براي پايان دادن تجاوزات خود به لبنان نياز دارد، افزود: مسئله زمان نيست، بلكه مسئله رسيدن به اهداف ما است. اين عمليات براي ما بسيار سخت و سنگين است و علاقه مند به نتيجه رساندن هر چه سريع تر آن هستيم، ولي به هر حال رسيدن به آن چهار هدفي كه ذكر شد، عامل زمان را تعيين مي كند.