سيماي پيامبر (ص) در شعر معاصر كودك بررسي مي شود

" خانه فرهنگ نيم رخ " با نظارت گروه كودك و نوجوان شبكه اول سيما و با حضور فعالان عرصه ادبيات كودكان و نوجوانان ، نشست تخصصي " سيماي پيامبر اعظم (ص) در شعر معاصر كودك " را برگزار مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست كه با هدف گراميداشت سال پيامبر اعظم (ص) برگزار مي شود ، " جعفر ابراهيمي شاهد " شاعر و نويسنده كودك و نوجوان ، به سخنراني و شعرخواني مي پردازد .



اين نشست روز سه شنبه بيست و چهارم مرداد ماه سال جاري از ساعت 17 الي 19 در خانه فرهنگ نيم رخ واقع در خيابان ولي عصر (عج) ، نرسيده به جام جم ، خيابان ناهيد غربي پلاك 47 برگزار خواهد شد ، ورود براي علاقه مندان آزاد اعلام شده است .