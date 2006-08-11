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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۳۲

مشاور استاندار خراسان جنوبي در گفت و گو با "مهر" :

استكبار رسانه هاي جهان را در اختيار گرفته است/ رسانه هاي جهان اسلام ماهيت اصلي آمريكا و اسرائيل را افشا كنند

محمد وحدتي گفت: با آنكه تمام خبرگزاري هاي اصلي دنيا و سايت ها و قسمت عمده شبكه هاي تلو يزيوني و ماهواره هاي جهاني در اختيار صهيونيست هاست اما جهان اسلام با چند رسانه نوپا توانست با تبليغات كشورهاي استكباري رقابت كند.

وحدتي مشاور استاندار خراسان جنوبي با حضور در غرفه "مهر" در  نمايشگاه مطبو عات خراسان جنوبي با اشاره به نقش تعيين كننده رسانه ها و مطبو عات در انعكاس مظلو ميت فلسطين و جنايات اسرائيل افزود: تمام تلاش استكبار بر اين است كه گرگها را به عنوان چوپان و يك فلسطيني را كه با سنگ ازحقوق اوليه خود دفاع مي كند را در اذهان عمومي به عنوان يك تروريست معرفي نمايد.

محمد وحدتي به خبرنگار "مهر"  گفت : اگر مطبوعات نباشند هيچ گاه جنايات رژيم غاصب و اشغالگر اسرائيل و حمايت هاي پشت پرده آمريكا انعكاس نمي يابد .

مشاور استاندار خراسان جنوبي حضور مطبو عات را در بالا بردن سطح آگاهي وخبري مردم بسيار تاثير گذار عنوان كرد و ياد آور شد : عليرغم آنچه كه قدرت هاي استكباري مي خواستند رسانه هاي متعهد جهان توانستند بسياري از واقعيت هاي عراق، لبنان وفلسطين را منتشر كنند.

 وي خاطر نشان كرد : با حضور گسترده  رسانه ها در جهان نقاب از چهره آمريكا و اهداف رژيم صهيونيست برداشته شده و اگر امروز آمريكا دم از دمكراسي وحقوق بشر بزند مردم ديگر باور نخواهند كرد و اين نتيجه كار مطبوعات است .

مشاور استاندار خراسان جنوبي با اشاره به تحركات و تحولات اخير در مصر و عربستان خاطر نشان كرد : نبايد نقش رسانه ها و مطبوعات را در اين تحركات هر چند اندك ناديده بگيريم.

وحدتي از شبكه تلويزيوني المنار به عنوان يك رسانه فعال در بخش رويدادهاي فلسطين ياد كرد و افزود : شيكه تلويزيوني المنار حزب الله در قلب فلسطين اشغالي بدون هيچ ترسي از استكبار منبع پخش واقعيات و رو يدادهاي جنوب لبنان است .

مشاور استاندار خراسان جنوبي با اشاره به آمريكا در سلطه صهيونيست بر رسانه هاي جهان براي پيشبرد اهداف خود در منطقه گفت : با آنكه تمام خبرگزاري هاي اصلي دنيا و سايت ها و قسمت عمده شبكه هاي تلو يزيوني و ماهواره ها در اختيار صهيونيست است اما جهان اسلام با چند  رسانه نوپا توانست با تبليغات كشورهاي استكباري رقابت كند.

وحدتي ياد آور شد: جنايات اسرائيل در جنوب لبنان و فلسطين به قدرتي وحشيانه است كه ديگر استكبار با تمام تلاش خود توان سر پوش گذاشتن بر آنها را ندارد و در اين ميان، رسانه هاي كشور هاي اسلامي مي توانند به عنوان يك كاتاليزور درشناساندن ماهيت اصلي آمريكا و اسرائيل عمل كنند.

وي در پايان در خصوص فعاليت و عملكرد خبرگزاري مهر گفت : اين خبرگزاري با سابقه كوتاه خود در حوزه فعاليتش بسيار موفق عمل كرده و باگزينش موضوعات و شتاب حركتي كه دارد مي تواند در مجموعه مطبوعات و رسانه ها، نقش اصلي و تعيين كننده اي را ايفا كند .

کد مطلب 365272

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