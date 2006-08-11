استكبار رسانه هاي جهان را در اختيار گرفته است/ رسانه هاي جهان اسلام ماهيت اصلي آمريكا و اسرائيل را افشا كنند

وحدتي مشاور استاندار خراسان جنوبي با حضور در غرفه "مهر" در نمايشگاه مطبو عات خراسان جنوبي با اشاره به نقش تعيين كننده رسانه ها و مطبو عات در انعكاس مظلو ميت فلسطين و جنايات اسرائيل افزود: تمام تلاش استكبار بر اين است كه گرگها را به عنوان چوپان و يك فلسطيني را كه با سنگ ازحقوق اوليه خود دفاع مي كند را در اذهان عمومي به عنوان يك تروريست معرفي نمايد.

محمد وحدتي به خبرنگار "مهر" گفت : اگر مطبوعات نباشند هيچ گاه جنايات رژيم غاصب و اشغالگر اسرائيل و حمايت هاي پشت پرده آمريكا انعكاس نمي يابد .

مشاور استاندار خراسان جنوبي حضور مطبو عات را در بالا بردن سطح آگاهي وخبري مردم بسيار تاثير گذار عنوان كرد و ياد آور شد : عليرغم آنچه كه قدرت هاي استكباري مي خواستند رسانه هاي متعهد جهان توانستند بسياري از واقعيت هاي عراق، لبنان وفلسطين را منتشر كنند.

وي خاطر نشان كرد : با حضور گسترده رسانه ها در جهان نقاب از چهره آمريكا و اهداف رژيم صهيونيست برداشته شده و اگر امروز آمريكا دم از دمكراسي وحقوق بشر بزند مردم ديگر باور نخواهند كرد و اين نتيجه كار مطبوعات است .

مشاور استاندار خراسان جنوبي با اشاره به تحركات و تحولات اخير در مصر و عربستان خاطر نشان كرد : نبايد نقش رسانه ها و مطبوعات را در اين تحركات هر چند اندك ناديده بگيريم.

وحدتي از شبكه تلويزيوني المنار به عنوان يك رسانه فعال در بخش رويدادهاي فلسطين ياد كرد و افزود : شيكه تلويزيوني المنار حزب الله در قلب فلسطين اشغالي بدون هيچ ترسي از استكبار منبع پخش واقعيات و رو يدادهاي جنوب لبنان است .

مشاور استاندار خراسان جنوبي با اشاره به آمريكا در سلطه صهيونيست بر رسانه هاي جهان براي پيشبرد اهداف خود در منطقه گفت : با آنكه تمام خبرگزاري هاي اصلي دنيا و سايت ها و قسمت عمده شبكه هاي تلو يزيوني و ماهواره ها در اختيار صهيونيست است اما جهان اسلام با چند رسانه نوپا توانست با تبليغات كشورهاي استكباري رقابت كند.

وحدتي ياد آور شد: جنايات اسرائيل در جنوب لبنان و فلسطين به قدرتي وحشيانه است كه ديگر استكبار با تمام تلاش خود توان سر پوش گذاشتن بر آنها را ندارد و در اين ميان، رسانه هاي كشور هاي اسلامي مي توانند به عنوان يك كاتاليزور درشناساندن ماهيت اصلي آمريكا و اسرائيل عمل كنند.

وي در پايان در خصوص فعاليت و عملكرد خبرگزاري مهر گفت : اين خبرگزاري با سابقه كوتاه خود در حوزه فعاليتش بسيار موفق عمل كرده و باگزينش موضوعات و شتاب حركتي كه دارد مي تواند در مجموعه مطبوعات و رسانه ها، نقش اصلي و تعيين كننده اي را ايفا كند .