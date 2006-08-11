به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين فيلم داستان هويت فرهنگي سه نسل از زنان ايراني است كه در بستر ايران زيبا روايت مي شود. "اين سه زن" به مشكلات مختلف اين سه نسل مي پردازد و اينكه چطور مي توان با وجود مسائل و مشكلات از گم شدن نجات پيدا كرد.



داستان فيلم سينمايي "اين سه زن" درباره زندگي مادري به نام مينو است كه دنبال دخترش مي گردد. وي در جريان اين جستجو متوجه مي شود عده اي قصد به يغما بردن يكي از ميراث هاي فرهنگي كشور را دارند. در اين حين مادر نيز مي گريزد و در زمان گم مي شود. حالا سه زن دور از يكديگر حرف ها، ترديدها و خيال هاي خود را در سفري بي انتها به تصوير مي كشند. سفري در گذشته، آينده و زمان حال.



در اين فيلم هديه تهراني، پگاه آهنگراني، مريم بوباني و نازنين آقامحمدي نقش هاي اصلي را بازي مي كنند. داريوش عياري و مصطفي خرقه پوش علاوه بر مديريت فيلمبرداري و تدوين فيلم به عنوان مشاور فيلمنامه هم فعاليت مي كنند. هديه تهراني طراح لباس، مهري شيرازي طراح چهره پردازي، حيدر ساجدي آهنگساز، امير عابدي عكاس و حميد اكبري دستيار كارگردان از ديگر عوامل پروژه هستند. "اين سه زن" را بامداد فيلم و حكمت تهيه مي كنند.