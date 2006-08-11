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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۹

شانزدهمين دوره رقابتهاي تيراندازي جانبازان و معلولين آغاز شد

شانزدهمين دوره رقابتهاي تيراندازي جانبازان و معلولين آغاز شد

شانزدهمين دوره مسابقات تير اندازي جانبازان و معلولين كشور گراميداشت مقاومت لبنان با رقابت فشرده مازندران، تهران، مركزي و لرستان در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" شانزدهمين دوره مسابقات تيراندازي جانبازان و معلولين از پنج شنبه 19مرداد با حضور 87 ورزشكار از استانهاي خوزستان، آذربايجان، خراسان رضوي، چهار محال و بختياري، گيلان، تهران، ايلام، مازندران، مركزي، اصفهان، لرستان، قزوين، فارس و كرج در سالن زيبا وتازه تاسيس شهيد زرين، شهراصفهان با عنوان گراميداشت مقاومت لبنان آغاز شد در روز نخست اين رقابت ها ورزش كاران دركلاس هاي SH1 و SH2 با هم به رقابت پرداختند كه نتايج زير بدست آمد:

تفنگ بادي ايستاده كلاس SH2 : مقام اول: احمد اميري از مازندران 588 امتياز، مقام دوم: هادي نجفي از تهران 586 امتياز، مقام سوم: عابدين خدادادي ازمازندران 585 امتياز.

در قسمت تيمي تفنگ بادي ايستاده كلاس SH2 : استان لرستان باكسب 1739 امتياز مقام اول، استان گيلان با 1738 امتياز مقام دوم و استان مازندران با كسب 1727 امتياز به مقام سوم دست يافت.

تفنگ بادي كلاس SH1 : مقام اول: سيد رمضان صالح نژاد از مازندران 575 امتياز، مقام دوم: محمود بداوي از خوزستان 554 امتياز، مقام سوم: حسن ابوطالبي ازتهران 54 امتياز.

و در قسمت تفنگ ايستاده در كلاس SH1 : استان مازندران با كسب 1649 امتياز مقام اول، استان تهران با كسب 1633 امتياز مقام دوم و استان خوزستان با كسب 1567 امتياز به مقام سوم دست يافت.

اين مسابقات دو روز ديگر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 365287

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