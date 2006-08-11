رشد 65 درصدي پذيرش در دانشگاه پيام نور / كاهش 14 درصدي ظرفيت دوره شبانه / افزايش 3 برابري ظرفيت مراكز تربيت معلم

دكتر حسين پوركاظمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: ظرفيت پذيرش در سال 1385 در حدود 362 هزار نفر است كه از اين تعداد، بيش از 70 هزار در دوره روزانه و 30 هزار در دوره شبانه پذيرش مي شوند.

وي تاكيد كرد: ظرفيت پذيرش در دوره هاي شبانه با كاهش 14 درصدي مواجه بوده است.

پوركاظمي اضافه كرد: بيشترين ظرفيت سازي در دانشگاه پيام نور صورت گرفته به طوريكه ظرفيت اين دانشگاه از رشد 65 درصدي برخوردار شده است. اين دانشگاه در سال گذشته 123 هزار نفر ظرفيت داشت كه اين رقم در سال جاري به 202 هزار نفر افزايش يافته است.

معاون سازمان سنجش افزود: بيش از 58 هزار دانشجو نيز در دانشگاه هاي غير دولتي - غيرانتفاعي پذيرفته مي شوند اما با توجه به ايجاد رشته هاي جديد تا شهريور ماه انتظار داريم ظرفيت پذيرش حدود 60 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد.

وي به ظرفيت مراكز تربيت معلم اشاره كرد و گفت: در حالي كه سال گذشته ظرفيت اين مراكز 5 هزار نفر بود در سال جاري اين ظرفيت با رشد 3 برابري مواجه خواهد شد. يعني ظرفيت اين مراكز به 14 هزار و 500 نفر خواهد رسيد.