سال پيامبر اعظم (ص) و رسالت ادبي شاعران و نويسندگان معاصر / اظهار نظر " سبزواري " ، " گوديني " ، " گلابدره اي " و " وزيري " در گفتگو با مهر





بدون شناخت كامل از شخصيت هاي خاص دست به قلم نبريد



اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : پسنديده نيست كه شاعر و نويسنده در اثري كه خلق مي كند ، صرفا به " رئوف " بودن پيامير اسلام (ص) اشاره كند ، و يا اين انسان كامل را فقط در ميادين جنگ و در قالب يك " سلحشور " و " دلاور " نظاره كند ، يا ايشان را به عنوان كسي كه وظيفه ابلاغ رسالت را بر عهده داشته ، ديده و معرفي كند ، بلكه بايد همه اين ابعاد و ويژگي ها در آثار ادبي برجسته شده و به مخاطب امروز گفته شود .

حميد سبزواري با بيان اينكه زبان " شعر " و " داستان " زباني تاثيرگذار و توانمند است ، تصريح كرد : توصيف و تبيين بخش هاي مختلف زندگي پيامبران بزرگ و ائمه اطهار(ص) از توفيق هاي بزرگي است كه شامل حال شاعران فارسي زبان شده و آثاري قابل قبول در اين زمينه سراغ داريم ، البته شعراي عرب و گاه ادباي ساير ملل نيز از پيامبر اعظم (ص) گفته و نوشته اند .

سراينده " سرود سپيده " اظهار داشت : پيامبران خدا بنا به مسئوليتي كه بر عهده شان گذارده شده است ، به وظيفه خود عمل مي كنند اما بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه اينان ، انسانهاي برگزيده و خاص روزگار خود و روزگاران بعد از خود هستند ، بنابراين از سجاياي اخلاقي بسياري برخوردار هستند ، شاعر و نويسنده مسلمان و متعهد نبايد فقط يك بعد از اين ابعاد را ببيند بلكه بايد به نگاه و شناخت خود از پيامبر (ص) جامعيت ببخشد تا اثرش ماندگار شود .

حميد سبزواري در عين حال يادآور شد : البته نبايد به آنچه شعراي قديم ، به ويژه شعراي عرب از پيامبر اعظم (ص) نوشته و سروده اند ، خرده گرفت . زيرا در برخي دوره هاي زماني شرايط ايجاب كرده تا فقط بعد سلحشوري پيامبر اعظم (ص) در اشعار برجسته شود ، مردم هم آثار حماسي را مي پسنديده اند ، اما اكنون ديگر شرايط جهان مي طلبد تا در آثارمان به همه ابعاد حضرت محمد (ص) بپردازيم .

اين شاعر اضافه كرد : متاسفانه گاه عده اي بدون اينكه به شناخت جامعي از پيامبران بزرگ رسيده باشند دست به قلم برده و آثاري سطحي و ضعيف خلق مي كنند ، من معتقدم كه توليد آثار ماندگار ادبي با تامل و دقت نظر و مطالعه عميق شاعر و نويسنده امكان پذير است .











نويسنده امروز به مشاوران مذهبي و تاريخي نيازمند است



محمد علي گوديني - رمان نويس ، گفت : حوزه هاي علميه كشور نبايد خودشان را از عرصه هاي فرهنگي و ادبي كنار بكشند و از عنايت مشفقانه به اهل قلم دريغ كنند .

اين نويسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : تا امروز داستانها و رمانها و شبه رمانهايي با موضوعات ديني و اعتقادي ، از جمله پيامبر اعظم (ص) مكتوب و منتشر شده كه به اعتقاد من ، توفيق چنداني در جذب مخاطب و معرفي جامع شخصيت هاي نادر نداشته اند ، تنها مي توانم در اين زمينه به كتاب " آنك آن يتيم نظر كرده " محمد رضا سرشار اشاره كنم كه از بقيه آثار ممتاز است .

محمد علي گوديني با بيان اينكه هنوزهم براي خلق و ارائه شاهكارهاي ادبي با موضوعات مقدس و مذهبي دير نشده است ، تصريح كرد : هدفمندي در كار يك هنرمند بسيار مهم است ، يك نويسنده كه قرار است زندگي شخصيتي بي همتا و برجسته مانند پيامبر اعظم (ص) را در قالب رمان و داستان به تصوير بكشد ، بايد ابتدا براي خودش مشخص كند كه مي خواهد چه بگويد و كدام مخاطب را مد نظر دارد ، آيا مخاطبان غير مسلمان و غير ايراني را هم در اثر خود مد نظر دارد يا خير ؟ زيرا داستان نويس و شاعر امروز بايد جهاني بيانديشد .

اين رمان نويس يادآور شد : به نظر من ، حداقل كاري كه حوزه هاي علميه و متكلمان و مدرسان حوزوي مي توانند انجام بدهند ، ارائه اطلاعات مبسوط مذهبي و تاريخي به شاعران و نويسندگان امروز است ، بايد پذيرفت كه هر يك از اين دو ، در زمينه هاي تخصصي خود صاحب دانايي و توانايي بسيار هستند و در صورت مشاركت فكري ، مي توان به خلق آثار فاخر ديني و مذهبي اميدوار بود ، با اين كارپديده " فرد محوري " نيز از جامعه ادبي رخت بر مي بندد .

گوديني اظهار داشت : ناشران مي توانند با توافق نويسنده ، در شناسنامه و روي جلد اثر ، نام مشاور اثر را هم ذكر كند تا زمينه هاي تشويقي مشاوران مذهبي و تاريخي فراهم گردد ، در اين صورت كمتر شاهد آثاري خواهيم بود كه مشكل تاريخي دارند ، زيرا در برخي داستانها شاهد هستيم كه احساس و عواطف نويسنده بر مستندات تاريخي غلبه كرده و به همين دليل ، اثر قابل اعتنايي توليد نمي شود .









ايران بايد صادركننده شيواترين آثار ديني و ارزشي به جهان باشد



محمود گلابدره اي - نويسنده ، گفت : بايد دست نويسنده را در روايت و پرداخت آثار ادبي و هنري باز گذاشت ، در غير اين صورت نمي توان به اتفاقي بزرگ در ادبيات اميدوار بود .



اين نويسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : بارها ديده ام كه تاليف نويسنده براي ويرايش ، كارشناسي ، مراحل تصويب اثر و ... به كساني سپرده مي شود كه كمترين اطلاع و بضاعتي از " ادبيات " ندارند ، نتيجه اين عملكرد چيزي جز ركود ادبي يا بن بست ادبي نخواهد بود .

محمود گلابدره اي با بيان اين كه در سال پيامبر اعظم (ص) همت نويسندگان مسلمان بايد به خلق اثر يا آثاري گرانسنگ با موضوع پيامبر (ص) معطوف گردد ؛ تصريح كرد : ذات كار نويسندگي ، آزادي و آزادگي است ، نمي توان نويسنده و شاعر را با مشكلاتش تنها گذاشت و از او آثار ماندگار و فاخر طلب كرد ، واقعيت اين است كه نويسنده امروز هزار و يك دغدغه دارد ، در حالي كه از او انتظارخلق اثر هم مي رود .

وي يادآور شد : جمهوري اسلامي ايران به عنوان سرزميني فرهنگي و قدرتمند و كشوري كه از پايگاه هاي مهم جهان اسلام است ، بايد توليد كننده و صادركننده شيواترين و ماندگارترين آثار ادبي و هنري با مضامين ديني ، ارزشي و اعتقادي باشد ، اما چه بايد كرد كه در حال حاضر گوش مديران فرهنگي بدهكار اين حرف ها نيست . بايد فضا و شرايطي در اختيار نويسنده و شاعر قرار بگيرد تا با آرامش خاطر كارش را انجام بدهد .

گلابدره اي اضافه كرد : نويسنده امروز كه مي خواهد موضوعي ديني و ارزشي را به تاليف بكشد ، بايد اصل " صداقت " رادر درجه اول مد نظر قرار بدهد ، نويسنده اي كه حداقل يك بار " كشف الاسرار " را نخوانده باشد بعيد است بتواند از پيامبر اعظم (ص) بنويسد ، زيرا اين اثر شان نزول آيه ها را بيان كرده است .

وي اظهار داشت : اگر بخواهيم از پيامبر اعظم (ص) و زندگي آن حضرت بنويسيم ، بايد نگاهي همه جانبه به موضوع داشته باشيم و از مطالعه تاريخ اسلام غفلت نكنيم .











نويسندگان مسلمان تا امروز براي پيامبر (ص) چه كرده اند ؟



سعيد وزيري - نويسنده ، گفت : در دوره هاي مختلفي ، نويسندگان و شاعران ما به سوي انجام كار سفارشي رفتند كه برخي موفق بودند و برخي نيز ناموفق . موضوعات ديني و مذهبي بايد در درون خالق ادبي نهادينه شود تا بازتاب مثبتي داشته باشد .

اين نويسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ايجاد فضايي متناسب با روحيات نويسنده و شاعر براي خلق اثر بسيار مهم است ، ممكن است نويسنده اي براي الهام گرفتن ، لازم باشد دائم به سفر برود و با آدم ها و افكار گوناگون مواجه گردد تا بتواند اثر جديدش را متفاوت از آثار گذشته ، خلق و ارائه كند .

سعيد وزيري با بيان اينكه سال پيامبر اعظم (ص) براي جامعه ادبي ايران و جهان اسلام مي تواند اتفاقي بزرگ و مبارك باشد ، تصريح كرد : برداشتن قدم هايي جدي براي توليد و نشر آثار شايسته و همخوان با فرهنگ و تمدن اسلامي - ايراني ما در حال حاضر يك ضرورت است ، آن هم در ارتباط با اسوه بي نظيري چون حضرت خاتم الانبياء (ص) كه در همه اديان به فرهيختگي و انسان دوستي مشهورند ، وقت آن رسيده است كه از خود بپرسيم : ما نويسندگان مسلمان تا امروز در اين زمينه چه كرده ايم ؟

اين نويسنده كه سفرنامه حج را نيز در كارنامه انتشارات ادبي خود دارد ، يادآور شد : وجود نحله ها ، گرايش ها و سليقه هاي مختلف ادبي و هنري در جامعه ما بازار تنوع در توليد را فراهم آورده است و همه آنها نيز به اندازه خود مخاطب دارند ، هرچند آسيب ركود در عرصه كتابخواني ، وادي ادبيات را هم بي نصيب نگذاشته و سبب كم انگيزگي درتعدادي از نويسندگان و شاعران ما شده است .

وي اظهار داشت : با اين نظريه كه به هر صورت ، آثاري در ارتباط با موضوعات و مضامين ديني و مذهبي توليد و ارائه شود ، چندان موافق نيستم ، من معتقدم كه بايد آثاري قوي و تاثيرگذار در اين زمينه خلق و ارائه شود ، چرا كه نويسنده و شاعر امروز بايد با اين نگاه توليد اثر كند كه به پيامبر(ص) و ائمه اطهار(س) اداي دين كرده باشد ، نه رفع تكليف .