علماي اندونزي خواستار خريداري سلاح براي حزب الله و حماس شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،رئيس مجلس علماي اندونزي گفت : نيازي نيست به خاورميانه رفت و به اين دو گروه مبارز براي مبارزه با رژيم اسرائيل كمك كرد، بلكه با كمك مالي به آنها مي توان اين مهم را انجام داد.

مطبوعات اندونزي به نقل از دين شمس الدين رئيس مجلس علماي اين كشور در جمع رهبران مذهبي اعلام كردند: نيازي نيست به خاورميانه نيرو اعزام كنيم، بلكه من معتقدم ما بايد كمكهاي مالي خود را به نيروهاي حزب الله و حماس براي خريد بيشتر سلاح افزايش دهيم .

وي خاطر نشان كرد: اگر نياز باشد من سلاح خودم را تسليم اين دو گروه مبارز خواهم كرد.

شمسن الدين گفت : گروه محمديه دومين گروه اسلامي بزرگ در اندونزي صدها دلاربراي كمك به نيروهاي حماس ازطريق سفارت فلسطين درجاكارتا كمك كرده است و اين سازمان هم اكنون سرگرم جمع آوري كمكها براي حزب الله لبنان است .

پس از اينكه تعدادي از گروههاي اسلامي قول دادند صدها مبارز به لبنان و اراضي فلسطيني اعزام كنند، پليس اندونزي اعلام كرد: به هيچ مبارزي اجازه نمي دهد، كشور را ترك كند .

دولت از گروههاي مسلمان خواسته نيرو به خارج اعزام نكنند. اندونزي اخيرا اعزام نيروهاي مشترك حافظ صلح درلبنان را پيشنهاد كرد.

خشم ونفرت مردم اندونزي به عننوان بزرگترين كشور اسلامي ازلحاظ تعداد جمعيت ازرژيم صهيونيستي به سبب تهاجم وحشيانه به لبنان روز به روز بيشتر مي شود.