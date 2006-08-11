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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

پس از نمازجمعه اين هفته تهران انجام شد؛

تظاهرات ضد صهيونيستي نمازگزاران تهراني

تظاهرات ضد صهيونيستي نمازگزاران تهراني

گروهي از نمازگزاران تهراني پس از نماز جمعه تهران در حمايت از مقاومت اسلامي حزب الله لبنان و انتفاضه فلسطين تظاهرات كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"،  اين نمازگزاران كه پرچم هاي حزب الله لبنان و فلسطين را در دست داشتند، مسير خيابان طالقاني تا ميدان فلسطين را طي كرده و از دولتمردان كشورهاي اسلامي خواستند نفت صادراتي خود را به روي اسرائيل و حاميان آن ببندند.

راهپيمايان دراين مراسم شعارهاي "حمايت از حزب الله برهمگان واجب است"، "مرگ بر اسرائيل"، "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر انگليس"، را سر دادند .

آنان همچنين سكوت مسئولان سازمان ملل متحد و مراكز حقوقي بين المللي در قبال اقدامات وحشيانه اسرائيل در لبنان و فلسطين را محكوم كرده و اين جنايات را خارج از اصول حقوق بشر دانستند و از سكوت برخي كشورهاي اسلامي تاثير گذار منطقه خاورميانه از مقاومت اسلامي حزب الله انتقاد كردند.

کد مطلب 365309

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