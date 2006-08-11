تظاهرات ضد صهيونيستي نمازگزاران تهراني

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين نمازگزاران كه پرچم هاي حزب الله لبنان و فلسطين را در دست داشتند، مسير خيابان طالقاني تا ميدان فلسطين را طي كرده و از دولتمردان كشورهاي اسلامي خواستند نفت صادراتي خود را به روي اسرائيل و حاميان آن ببندند.

راهپيمايان دراين مراسم شعارهاي "حمايت از حزب الله برهمگان واجب است"، "مرگ بر اسرائيل"، "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر انگليس"، را سر دادند .

آنان همچنين سكوت مسئولان سازمان ملل متحد و مراكز حقوقي بين المللي در قبال اقدامات وحشيانه اسرائيل در لبنان و فلسطين را محكوم كرده و اين جنايات را خارج از اصول حقوق بشر دانستند و از سكوت برخي كشورهاي اسلامي تاثير گذار منطقه خاورميانه از مقاومت اسلامي حزب الله انتقاد كردند.