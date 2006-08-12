گروه آراز در فرهنگسراي بهمن كنسرت برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ، در اين كنسرت كه طي روزهاي 26 و 27 مرداد ماه درتالار شهيد آويني فرهنگسراي بهمن اجرا خواهد شد، گروه آراز قطعاتي از موسيقي آذربايجاني را با صداي رحيم شهرياري اجرا مي كند.
قطعاتي آز آلبوم هاي " گئتمه قال"،"عصرين گوزلي"، يك آهنگ ملي - حماسي به نام "ايران من، آذربايجان من"،" سه قطعه از آخرين آلبوم منتشر نشده اين گروه و گلچيني از قطعات فولكلور و ماندگار آذربايجان در اين كنسرت اجرا مي شود .
لازم به ذكر است علاوه بر نوازندگان ايراني اين گروه تعدادي از نوازندگان برجسته جمهوري آذربايجان در اين گروه حضور خواهند داشت .
شهريار صديق(تار)محمدحسين افشاري(نقاره)حمزه شهرياري(بالابان)حبيب طاهريان( قوشا نقاره)پيمان حميدي( سينتي سايزر)خديجه علي اوا(قانون)مصومه زينال اوا(پيانو)عبدالباقي حسين اف(كلارينت)حيدر نوروزاف(ضرب)ريما نوزاد، شهلا ميلاني،فتانه بهروزنيا(همسرايان)رحيم شهرياري(گارمون و خواننده) اعضاي گروه" آراز" را تشكيل مي دهند .
لازم به ذكر است اين گروه در روزهاي 2و3 شهريور در شهر زنجان و 9و10 همان ماه در شهر اردبيل به اجراي موسيقي خواهند پرداخت .
