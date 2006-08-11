متكي با عبدالله گل و اردوغان ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه تركيه در بيانيه اي اعلام كرد كه منوچهر متكي امروز با عبدالله گل وزير امورخارجه و رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه درباره اوضاع خاورميانه بحث وتبادل نظر خواهد كرد.



اين وزارتخانه در بيانيه خود افزود: متكي و مقامهاي تركيه به شكل گسترده آخرين تحولات منطقه و نيز روابط دوجانبه را مورد بررسي قرار خواهند داد.



اين بيانيه خاطرنشان كرد كه ديدارهاي متكي و مقامهاي تركيه در استانبول انجام خواهد شد.



استانبول طي 24 ساعت گذشته شاهد تحركات گسترده ديپلماتيك با ديدار عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان، طارق الهاشمي معاون نخست وزير عراق و ايركي توميويا وزير امورخارجه فنلاند به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا بوده است.



تركيه اگرچه همپيماني نزديكي با رژيم صهيونيستي دارد، اما از تجاوزات وحشيانه اين رژيم به لبنان به صراحت انتقاد كرده است و پيشنهاد ميانجي گري براي حل بحران ناشي از جنگ افروزي اسرائيل را نيز ارائه كرده است.