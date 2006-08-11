صفار هرندي: در عرصه فرهنگ هيچ كس حق ندارد در برابر آرمانهاي نظام قد علم كند/ ديگر شاهد توليد محصولات ناسالم فرهنگي نخواهيم بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمدحسين صفارهرندي ، در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران ضمن گراميداشت 17 مرداد روز خبرنگار، از زحمات اهالي خبر و به طور خاص از شهداي عرصه خبر تقدير كرد و گفت: خصوصيت برجسته پيامبران "خبررساني" است.

هيچ چيز بدتر از بي اعتمادي به رسانه هاي كشور نيست، البته هرچه جلوتر آمده ايم نظم براي سالم سازي محيط رسانه گسترش يافته است

وي از "محمود صارمي" به عنوان شهيدي كه توسط اشقياي وابسته به دشمن و اجنبي كثيف يعني آمريكا، به شهادت رسيده ، ياد كرد و اظهار داشت: شهداي خبرنگار با خون خود اوج قله پيام رساني را به نمايش گذاشتند. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم وقتي خبر را در رسانه هاي نظام مي خوانند، بايد مطمئن باشند كه خبر صحت دارد، خواستار ايجاد اعتماد هرچه بيشتر مردم نسبت به بنگاههاي خبري و نظام اطلاع رساني كشور شد.

صفارهرندي گفت: هيچ چيز بدتر از بي اعتمادي به رسانه هاي كشور نيست، البته هرچه جلوتر آمده ايم، نظم براي سالم سازي محيط رسانه گسترش يافته و اهالي رسانه خودشان را ببيشتر مقيد به اين دانسته اند كه به آيين خبررساني وفادار باشند.

وي تاكيد كرد: خبرنگاران حق پيام را آنچنانچه كه هست، بايد ادا كنند.

من از عملكرد همكارانم در وزارت ارشاد دفاع مي كنم و آثار كارهاي خوبي كه شده به تدريج ظاهر خواهد شد، به زودي شاهد خواهيم بود كه ديگر هيچ محصول ناسالم فرهنگي اعم از كتاب فيلم و سينما و موسيقي و تاترنباشيم

صفار هرندي حضرت زينب (س) را خبررسان بزرگ عالم ناميد و گفت: پيام رساني زينب كبري(س) معادل خود شهادت حضرت اباعبدالله(ع) عظمت پيدا كرده است و حتي به گفته معصومين اگر اين خبررساني به درستي انجام نمي شد ، مقوله شهادت امام حسين (ع) در تاريخ گم مي شد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: ماهيت انقلاب ما ، فرهنگي است، آنچه كه سبب اوج گيري انقلاب اسلامي شد، فرهنگي بودن آن بود ، چون ابزار پيروزي در ابعاد سياسي و نظامي گستره فرهنگي در اختيار انقلابيون نبود و آنچه كه باعث ايجاد نتيجه سريع و مبارك پيروزي شد، فرهنگي بودن انقلاب بود.

صفارهرندي گفت: اگر انقلاب ما فرهنگي نبود، صادر نمي شد ، واقعيت اين است كه اكثر انقلابها به مرور مضمحل شدند و تحليل رفتند؛ اما موج انقلاب اسلامي ايران در 27 سال هرچه جلو آمده ، قوي تر شده ، اگر آنچه كه امروز در لبنان مي گذرد، دلهاي شيفتگان انقلاب اسلامي و دوستان خوب خدا در لبنان يعني حزب الله مي گذرد؛ آخرين موج كنوني انقلاب اسلامي تلقي نكنيم، قطعا در اشتباه به سر خواهيم برد.

به گزارش مهر وي افزود: دشمنان طوري وانمود مي كنند كه گويا ايران اسلامي در لبنان مي جنگد ، با اين اشتباه؛ بازهم از حقيقت دور مي شوند كاري كه انقلاب اسلامي كرد، بيداري وجدان هاي خفته بود و اين كار نه فقط در لبنان بلكه در كشورهايي كه حتي شيعه هم نيستند، هم انجام شده است، مثلا حاكم غير مسلمان ونزوئلا ، رابطه اش را با اسرائيل قطع كند، حتي برادران اهل سنت هم به دفاع از حزب الله بلند مي شوند، و كساني كه تا ديروز شعار تكفير محبين اهل بيت(ع) را صادر مي كردند ناگزير اعتراف به اين نكته شدند كه حزب الله درخط مقدم دفاع از امت اسلامي در برابر دشمن قرار دارد.

وزير ارشاد در ادامه سخنان خويش به دستاوردهاي فرهنگي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: احياي اعتكاف از بركات انقلاب اسلامي است، اينكه برخي ها از روي كج انديشي مي گويند وضعيت فرهنگي امروز ما ، بدتر از قبل از انقلاب است، اشتباه مي كنند، در دوران قبل از انقلاب، كجا اينهمه جوان شيفته حق ، آماده نثار جان وجود داشت؟

اينكه برخي ها از روي كج انديشي مي گويند وضعيت فرهنگي امروز ما ، بدتر از قبل از انقلاب است، اشتباه مي كنند، در دوران قبل از انقلاب، كجا اينهمه جوان شيفته حق ، آماده نثار جان وجود داشت؟

صفارهرندي گفت: البته متاسفانه شاهد مظاهر پليدي در جامعه هستيم كه از سرانگشت غفلت مديران برمي خيزد، امروز كساني به بنده و همكارانم به حق انتقاد مي كنند كه چرا برحي آشفتگي هاي فرهنگي اصلاح نشده وجود دارد و من حرف آنها را مي پذيرم استدعا مي كنم كه شما سهم غفلت هاي گذشته و كاركردهاي گذشته را كه امروز ظاهر مي شود را براي ما ننويسيد، فقط از ما بخواهيد كه در جهت گيري فرهنگي مان راه گذشتگان را پي نگيريم.

وي با انتقاد از كاهش تصدي گري و كاهش اختيارات دولت در عرصه فرهنگ، گفت: تصدي گري در فرهنگ نبايد از وظابف دولت برداشته شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر اينكه من از عملكرد همكارانم دفاع مي كنم و آثار كارهاي خوبي كه شده به تدريج ظاهر خواهد شد، گفت: به زودي شاهد خواهيم بود كه ديگر هيچ محصول ناسالم فرهنگي اعم از كتاب فيلم و سينما و موسيقي و تاترنباشيم.

صفارهرندي خاطر نشان كرد: اين ناشي از خام نگاه كردن و ساده انگاري است كه فكر كنيم بتوانيم مظاهر ضد فرهنگي يك شبه و مثل خم رنگرزي اصلاح كنيم.

آنچه كه روي پرده سينماها مي بينيد محصول كار همكاران من نيست؛ من هم دلم خون است اما اينها را به حساب ما نگذاريد

صفار هرندي گفت: آنچه كه روي پرده سينماها مي بينيد محصول كار همكاران من نيست؛ من هم دلم خون است اما اينها را به حساب ما نگذاريد. وي سپس به انتقاد از توجه يكطرفه به "كميت" در عرصه رسانه كشور پرداخت و گفت:كجاي دنيا دهها خبرگزاري سراغ داريد ؟ ما الان 50-60 تقاضا براي تاسيس خبرگزاري داريم، ما در دنيا سه تا خبرگزاري به عنوان خبرگزاري اصلي داريم.

صفارهرندي اظهار داشت: در كشور ما به كميت روي آورده اند و از وجه اصلي غافل شده اند و من چاره اي جز محدوديت اين پراكنده كاري ها ندارم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پايان اين سخنراني تصريح كرد: در عرصه فرهنگ هيچ كس حق ندارد در برابر آرمانهاي نظام قد علم كند.