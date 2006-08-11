انتقاد روحانيون كاتوليك از سياست آمريكا نسبت به جنگ لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كاتوليك آنلاين، مخالفت وزير كشور ايالات متحده مبني بر آتش بس موجبات خشم روحانيون كاتوليك را نيز فراهم كرده است. اسقف اعظم جيواني لاجولو، وزير امورخارجه واتيكان اعلام كرد آتش بس فوري در لبنان ممكن و الزامي است.

وي همچنين اظهار داشت: ادامه جنگ تنها نوعي رئاليسم ظاهري را منعكس مي كند. بايد صلح به عنوان تنها راه جلوگيري از كشتار انسانهاي بيگناه برقرار شود.

در اين ميان اسقف توماس ونسكي از اورلاندو، فلوريدا رئيس كميته سياست بين الملل اسقفهاي ايالات متحده طي مصاحبه اي گفت: گسترش جنگ نمي تواند به صدور قطعنامه اي عادلانه منتهي شود.

اسقف ونسكي ضمن اشاره به اظهارات رايس مبني بر معنادار بودن آتش بس گفت: در نظر ما، از آنجا كه آتش بس كشتار انسانهاي بيگناه را متوقف مي كند معنادار است.

رئيس كميته سياست بين الملل اسقفهاي ايالات متحده يادآور شد: حمايت از جنگ با آموزه هاي اخلاقي كليساي كاتوليك منافات دارد.

بر اساس اظهارات ناظران و تحليلگران اين اختلاف نظرها ميان روحانيون كاتوليك و دولت آمريكا نشان دهنده تنگناهاي ديپلماتيك ميان كليساي كاتوليك و دولت آمريكا از زمان آغاز جنگ آمريكا در عراق شكل گرفت.