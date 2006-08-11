جعبه سياه بالگرد فدراسيون كوهنوردي پيدا شد

مهندس بهزاد پورمحمد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، افزود: پس از مطلع شدن از سقوط بالگرد ، بلافاصله اكيپي از شوراي تامين استان مازندران جهت بررسي و مشخص شدن علت سقوط به منطقه اعزام گرديد.

وي با اشاره به پيدا شدن جعبه ساه بالگرد ، از مسئولان سازمان هواپيمايي كشوري خواست تا سريعا نسبت به علت وقوع حادثه و پيشگيري از وقوع اين اتفاقات در آينده اهتمام جدي اعمال نمايند.

رئيس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان مازندران در خصوص اينكه گفته مي شود بالگرد متعلق به فدراسيون كوهنوردي نيست ، پاسخ داد: اين بالگرد به صورت استيجاري به فدراسيون كوهنوردي تحويل شده است.

پورمحمد در ارتباط با آمار كشته شدگان حادثه مذكور ، گفت: تعداد متوفيان حادثه همان 6 نفر است كه اعلام شده و محل سقوط نيز در منطقه لاسم بوده است.

به گزارش مهر ، يك فروند بالگرد متعلق به فدراسيون كوهنوردي كشور كه در حال حمل تجهيزات و نيرو به جان پناه سوم قله دماوند بود ، ساعت 6 صبح روز جمعه 20 مرداد ماه جاري در منطقه لاريجان آمل سقوط كرد.