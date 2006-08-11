تقاضا براي اورانيوم افزايش خواهد يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي راديو تلويزون دولتي استراليا (ABC)، "ديويد جانسون" دلال بورس سهام امنيتي پترسانس" پيش بيني مي كند كه با افزايش كمبود سوخت هاي فسيلي و آلودگي ناشي از زغال سنگ اين روند مي تواند نيازي شديدي به انرژي هسته اي ايجاد كند.

وي مي گويد: بازار عظيم چين ممكن است براي رفع نيازهاي خود و تامين مايحتاج رو به رشد خود به انرژي، مشتري براي اوراونيوم استراليا بشود.

چين بارها اعلام كرده است كه درصدد خريد اورانيوم از استراليا است و دولت اين كشور نيز درصدد است تا گفتگوهاي خود را با اين كشور كه مشروط مي باشد در مورد فروش اين محصول نهايي كند.

جانسون گفت : چين به سرعت درحال رشد است و بسيار سريعتر از ديگر كشورهاي جهان رشد مي كند و آنها براي دست يافتن به اين رشد نياز به مقدار زيادي انرژي دارند.

وي افزود:" آنها بايد به طور فزاينده اي براي توليد برقي كه نياز دارند به انرژي هسته اي روي آورند و بر اين اساس شما مي توانيد ببينيد كه تقاضا براي اورانيوم به سرعت افزايش مي يابد".

"نقشه پراكندگي كاني هاي اورانيوم در سراسر جهان"

به گزارش مهر، گزارشها حاكي از آن است كه تقاضاي براي اورانيوم در دهه آينده بيش از ذخاير اين محصول خواهد بود و اين مسئله سبب خواهد شد تا استفاده كنندگان از اين محصول براي توليد برق از استفاده از آن صرف نظر كنند.

به گزارش مهر، اورانيوم و نياز به آن در آينده مسئله اي است كه ذهن كارشناسان و منخصصين را به خود جلب كرده است.

در اوايل تير سال 1384 "هيو كامرون"متخصص شركت صنعتي "پرايس واتر هاوس كوپرز" در آفريقاي جنوبي طي گزارش خود اعلام كرد كه اورانيوم يكي از مواد معدني است كه در 18 ماه آينده تقاضا براي آن به شدت افزايش خواهد يافت.

كامرون گفت:"در شروع سال 2004 قيمت هر پوند اورانيوم 14 دلار بود و اخيراً قيمت اين ماده 23 تا 24 پوند بوده و پيش بيني مي شود كه بالاتر هم برود".

كامرون اظهار داشت:"اگر شما به رشد پيش بيني تقاضا نظري بيفكنيد اين مسئله بايد اين حس را ايجاد كند كه معادن اورانيوم را كشف كنيد و يا معادن اورانيومي را كه بسته شده اند مجدداً بازگشايي كنيد".

در همين رابطه زماني كه سخن از افزايش تقاضا به گوش مي رسد يك مسئله در كنار آن مطرح مي شود و آن افزايش بهاي آن است.

اين سؤال مطرح است كه آيا بهاي اورانيوم در آينده وضعيت مناسبي خواهد داشت يا خير؟

در اوايل دي ماه سال 1384، يك مؤسسه بين المللي واقع در سيدني استراليا پيش بيني كرد كه كه افزايش قيمت اورانيوم در سال 2006 در بازارهاي جهاني، ادامه پيدا خواهد كرد و قيمت اورانيوم از 35 دلار در هر پوند به 40 دلار در سال 2006 و 50 دلار در سال 2007 خواهد رسيد و طبق برآورد اين مؤؤسسه در سالهاي دور قيمت اين محصول به 70 دلار برسد.

اين مؤسسه در گزارشي مي نويسد:"فشار بر بازار فعلي اورانيوم بسيار بالاتر از آن چيزي است كه در ابتدا پيش بيني مي شد".

گزارشها حاكي از آن است كه بسياري از تقاضاها براي اورانيوم مربوط به كشورهاي در حال توسعه است كه انتظار مي رود در 15 سال آينده در آنها 130 راكتور هسته اي جديد ساخته شود.

چين درصدد است تا 27 نيروگاه جديد تا سال 2012 بسازد و هند 17 نيروگاه ديگر به نيروگاههاي خود اضافه خواهد كرد .

همچنين گزارش مؤسسه استراليايي كشف نشدن معادن جديد و كاهش موجودي معادن موجود را از عوامل كاهش ذخاير مي داند.

اين گزارش همچنين استراليا را به سبب برداشتن تحريم صادرات اورانيوم به چين، آمريكا را به علت رفع ممنوعيت انتقال تكنولوژي هسته اي به هند، و كانادا را هم به خاطر رفع موانع مربوط به كشف، و توسعه اورانيوم مسبب اين كار مي داند.

بر اساس اين گزارش توليد اورانيوم در اوائل همان سال از معادن جهان 100 ميليون پوند بوده است و انتظار مي رود اين ميزان تا سال 2018 به ميزان 60 در صد افزايش يابد.