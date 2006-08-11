امسال براي قرار گرفتن در جمع مدعيان ليگ برتر برنامه ريزي كرده ايم / هيچ جايي به غير از اهواز بازي نمي كنيم

كرامت الله برهمن مديرتيم فوتبال استقلال اهوازبا بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر"افزود :استقلال اهواز امسال از نظرمديريت، كادرفني و بازيكنان كليدي ازشرايط بسيارخوبي برخورداراست و باتجربه مفيد چندين دوره حضور در ليگ برتر امسال قرارگرفتن دركورس مدعيان قهرماني را هدف گرفته است .



برهمن تصريح كرد : تنها نگراني ما براي فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر آماده نشدن ورزشگاه تختي اهواز است كه اميدوارم كاربازسازي اين ورزشگاه تا قبل از شروع ليگ به اتمام برسد چرا كه حاضرنيستيم درهيچ شهري غير از اهوازبازي كنيم .



وي با بيان اينكه فصل گذشته استقلال اهواز و فولاد ازبازي درسايرشهرها بيشترين لطمه متوجه اين دو تيم شد ، اظهار داشت : فصل گذشته بدليل آماده نشدن ورزشگاه تختي هرهفته ناگزيربوديم دريك شهربازي كنيم ولي امسال تنها در اهواز و در كنارتماشاگران مان بازي خواهيم كرد و تحت هيچ شرايطي درخارج از اهواز به ميدان نخواهيم رفت .

برهمن درخصوص وضعيت بازسازي ورزشگاه تختي اهوازگفت : هنوزكار اتمام جايگاه ويژه و زمين چمن ورزشگاه به اتمام نرسيده و مسئولان تربيت بدني اهواز و آقاي شجاعي قول مساعد داده اند كه تا قبل ازشروع ليگ كاربازسازي اين ورزشگاه به اتمام خواهد رسيد كه اميدوارم وعده مسئولين به موقع عملي شود .

مدير تيم فوتبال استقلال اهواز در پايان درخصوص بازيكناني كه به تازگي به تيم استقلال اهواز ملحق شده اند گفت : كار انتقال ابراهيم ميرزاپور، علي بداوي ، بيگدلي و غلامي ازبازيكنان ليگ برتربه استقلال اهواز قطعي شده و احتمالا يكي دو بازيكن ديگررا نيز با نظركادر فني جذب خواهيم كرد .