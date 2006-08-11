به نفع نخست وزير اسرائيل است تا از سمت خود كنار برود / اولمرت اختراع روزنامه نگارهاست

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه در تحليل خود به قلم "آري شاويت" آورده است: اولمرت نخست وزيري است كه روزنامه نگارها او را اختراع و از وي حمايت كردند و او نيز نقش خود را براي روزنامه نگارها حفظ كرد، اكنون روزنامه نگارها مي گويند كنار برو؛ گرچه درخواستي غيرعاقلانه است، اما مشروع مي باشد.

شاويت مي نويسد: ايهود اولمرت ممكن است آتش بس پيشنهادي فرانسه را بدون چون و چرا بپذيرد و به خواسته هاي حزب الله گردن نهد.

شما نمي توانيد يك ملت را به جنگ بكشانيد و قول پيروزي بدهيد و شكستي تحقير آميز را متحمل شويد و در قدرت نيز بمانيد.

اين روزنامه در ادامه مي نويسد: اما يك چيزي بايد روشن شود، اگر اولمرت از جنگي كه خود به وجود آورده بگريزد، حتي براي يك روز نخواهد توانست درمسند قدرت باقي بماند و جرات محدوديتهاي خود را دارد و شما نمي توانيد يك ملت را به جنگ بكشانيد و قول پيروزي بدهيد و شكستي تحقير آميز را متحمل شويد و در قدرت نيز بمانيد.

اين نويسنده مي نويسد: شما نمي توانيد 120 اسرائيلي را درگور بگذاريد، ميليونها اسرائيلي را براي يك ماه در پناهگاه نگهداريد و بگوييد كه اشتباه كردم و به خوشگذراني خود بپردازيد.

اين روزنامه در ادامه يادآور مي شود: اولمرت در ماه گذشته تمام اشتباههايش را مرتكب شد. وي بدون اينكه نتيجه آن را مورد بررسي قرار دهد با شتاب به جنگ رفت و بدون بصيرت و همچنين بدون اينكه سؤالات لازم را مطرح كند ،كوركورانه از ارتش پيروي كرد.

شاويت مي نويسد: اولمرت با اشتباه در جنگ هوايي نيز قمار بازي كرد و به طور عجيبي در جنگ زميني نيز بعدها همين اشتباه را مرتكب شد و نتوانست طرح اصلي نظامي را پياده كند و با تكبر و شتاب لنگ لنگان و بدون تمركز وارد جنگ شد و ساكنان شمالي اسرائيل را كه خانه هاي آنها در جبهه جنگ و زير آتش بود، ناديده گرفت و به طور شرم آوري در جبهه ديپلماتيك نيز شكست خورد.

وي گفت : بنابراين روز، روز سيد حسن نصرالله است تا به جهانيان اعلام پيروزي كند، در صورتي كه اسرائيل كوبيده شده و خون آلود، نياز به يك شروع جديد و رهبري جديد خواهد داشت و آن نخست وزيري واقعي است.