مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

توصيه هاي سازمان سنجش درباره انتخاب رشته پذيرفته شدگان اوليه آزمون سراسري

احمدي نژاد درگفتگو با شكبه سي بي اس آمريكا: عوض شدن رفتار كاخ سفيد همه چيز را حل مي كند

كشته شدن 6 نفر بر اثر سقوط يك فروند بالگرد در دماوند



اعتماد:

سناريوي 11 سپتامبر تكرار نشد؛ طرح انفجار 10 هواپيما بر فراز اقيانوس

رييس اتاق تهران: نبايد در خصوصي سازي رويكرد بينداز و فرار كن اعمال شود

سارقان مسلح خودروهاي شمال شهر در محاصره پليس

اعتماد ملي :

افزايش ريسك سرمايه گذاري در ايران

خاتمي مشاركت را به ميردامادي تحويل داد

احتمال آتش بس درلبنان قوت گرفت

ابرار:

عضو كميسيون برنامه و بودجه: بدنه دولت بيشترين مقاومت را براي اجراي برنامه هاي اقتصادي دارد

مدير كل مطبوعات داخلي: روش تخصيص يارانه مطبوعات تغيير مي كند

مبارك: قطع رابطه با اسراييل دستاوردي ندارد



ابتكار:

كشف توطئه بمب گذاري القاعده درخطوط هوايي انگليس - آمريكا؛ فرودگاههاي اروپا در وحشت

شش كشته حاصل حمل هوايي و بيش از اندازه تير آهن! سقوط مرگبار بالگرد درلاريجان

كروبي به نقل از وزير كشور: انتخابات دي يا بهمن برگزار مي شود



اقتصاد پويا :

بانك هاي در پرداخت تسهيلات سختگيري نكنند؛ جهرمي نرخ تسهيلات بانكي تا آخر امسال 2 درصد كاهش مي يابد

صفارهرندي در پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران: شغل خبرنگاري شغل پيامبران است

رييس سازمان بورس اوراق بهادار: شركت هاي زيانده را تا پايان امسال از بورس حذف مي كنيم

توسعه:

محمود احمدي نژاد درگفتگو با روزنامه هندي «هندو»: متناسب با رفتار غربيان سياستهاي هسته اي خود را تغيير مي دهيم

محسن مير دامادي: نه به انفعال معتقديم و نه به راديكاليسم

مصطفي معين: لايحه نظام جامع انتخابات با روح قانون اساسي در تعارض است



جام جم:

گزارش خبري جام جم از گارانتي هاي كم اعتبار و گلايه هاي مكرر مردم، گارانتي ها در بازار تضمين ندارند

روزهاي سياه و باور نكردني تل آويو

در صورت باز ماندن هنوز مي توانيد فرم انتخاب رشته را بگيريد؛ امروز آخرين مهلت داوطلبان



جمهوري اسلامي:

ضربات سنگين حزب الله، اسراييل را با بحران مواجه كرد

معاريو: مقاومت حزب الله موجوديت اسراييل را به خطر انداخته است

قتل عام زائران نجف درتازه ترين جنايت تروريستها



جوان:

در پي اتخاذ سياستهاي جديد دولت؛ بهاي سيمان 35 درصد كاهش يافت

توسط نيروهاي مقاومت حزب الله سومين ناوچه رژيم صهيونيستي منهدم شد

احمدي نژاد در گفتگو با شبكه CBU آمريكا: بوش سونوشت خوبي نخواهد داشت



جهان صنعت :

مدير عامل شركت توسعه گردشگري درگفتگو با جهان صنعت: سن ان ان و بي بي سي، ايران را تبليغ مي كنند

5 ميليارد دلار خسارت جنگ يك ماهه بر لبنان

آتش سوزي در پارك ملي گلستان



حيات نو:

شبح 11 سپتامبر در اروپا؛ عمليات القاعده خنثي شد

آمريكا فرانسه و لبنان به توافق نزديك مي شوند افزايش اميدها به شوراي امنيت

بيمارستانها هر ماه 20 ميليارد تومان ضرر مي دهند



خراسان :

معاون پارلماني وزارت كشور درگفتگو با خراسان خبر داد؛ توافق وزارت كشورو شوراي نگهبان براي تعويق سه هفته اي انتخابات

سود 17 درصدي؛ گزارش خراسان از تخلف بانك هاي خصوصي وموسسات اعتباري

احمدي نژاد: اهدافم از ارسال نامه به سران جهان محقق شد



خبر:

اختلافات و درگيري هاي دركابينه اسراييل بالا گرفت؛ تلفات سنگين صهيونيست ها در جنوب لبنان

سومين ناوچه صهيونيست ها منهدم شد

مير دامادي دبير كل حزب مشاركت شد



دنياي اقتصاد:

بازتاب اقتصادي كشف طرح بزرگ تروريستي در لندن: هر اونس طلا 16 دلارگران شد

جزئيات بزگترين طرح فولاد سازي بخش خصوصي

دو پيش بيني جديد مطرح شد، آينده قيمت نفت خوشبيني كوتاه مدت بدبيني بلند ملت



سياست روز:

رسانه هاي فرانسوي اذعان كردند: كفايت مستندات ايران براي آزاد سازي باغ قلهك

تلاش بوش وبلر براي توجه سياستهاي جنگ طلبانه سناريوي بمب گذاري هاي لندن

هشدار وزير بهداشت درباره ايپيدمي وبا در مرزهاي شرقي كشور؛ آيا وبا باز هم خواهد آمد



سرمايه:

طرح ادغام شركتهاي نفتي در راه است

اروپا به حاشيه مي رود: اعراب، اصلي ترين سرمايه گذار خارجي درايران

عمليات حمله به هواپيماهاي آمريكايي درانگليس خنثي شد؛ وحشت در فرودگاههاي بزرگ جهان

آيين نامه جديد اتقا، عامل نابرابري دراستان ها



شرق:

با 156 راي كنگره نهم؛ مير دامادي دبير كل مشاركت شد

آتش سوزي در 450 هكتار از پارك ملي گلستان

هر شش نفر كشته شدند؛ سقوط هليكوپتر فدراسيون كوهنوردي



صداي عدالت:

وزير ارشاد با زير سوال بردن سياست هاي گذشته درحوزه هاي كتاب، فيلم، تئاتر و موسيقي: وزارت ارشاد به انقلاب روي مي آورد

افزايش تدبير امنيتي در فرودگاههاي جهان

هشدار شديد اللحن سيد حسن نصر الله به اسراييل: حيفا را تخليه كنيد

عصر اقتصاد:

نقشه فقر دركشورتدوين شد؛ خط فقر تهران 395 هزارتومان

بانك اقتصاد نوين 5 ساله شد

عمليات تروريستي فرودگاه لندن بهاي نفت را كاهش داد



كارو كارگر:

دبير كل خانه كارگر: اصلاح قانون كار مشكل بيكاري را حل نمي كند

در گفتگو با روزنامه هندو؛ رييس جمهوري: قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران اهميت چنداني ندارد

محمد رضا خاتمي: 200 هزاركارگر در سه ماهه اول سال جاري اخراج شدند



كارگزاران:

استان هاي دارا و ندار مشخص شدند، هزينه خانوار در استان هاي ايران

در پي كشف طرح تروريستي رخ داد؛ وضعيت قرمز در آمريكا و اروپا

دركنگره نهم و به جاي محمد رضا خاتمي؛ محسن مير دامادي دبير كل جبهه مشاركت شد



كيهان:

روزهاي سياه براي ارتش اسراييل: جنوب لبنان گورستان صهيونيست ها شد

حزب الله سومين و چهارمين شناور جنگي را هم منهدم كرد

رييس جمهور: در همكاري با آژانس تجديد نظر مي كنيم



همبستگي:

به دنبال خنثي سازي عمليات تروريستي در فرودگاه هيتر لندن صورت گرفت: وحشت در آسيا، اروپا و آمريكا

با دستورالمرات: تهاجم اسراييل به لبنان تشديد شد

احمدي نژاد: آمريكا با زبان كلاهك هسته اي حرف مي زند



همشهري:

با موافقت رييس جمهوري: اتحاديه شهرداري هاي كشور تشكيل مي شود

جنگل گلستان دو روز در آتش سوخت

انهدام سومين ناوچه رژيم صهيونيستي



هدف و اقتصاد:

احمدي نژاد در گفتگوي اختصاصي با روزنامه هندو: شخصا به دنبال خط لوله صلح هستم

با حضور وزير صنايع: دومين كارخانه برون مرزي ايران خودرو در بلاروس افتتاح شد

در پي رشد بي سابقه نفت؛ آژانس بين المللي انرژي دست به دامان اوپك شد