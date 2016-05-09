تولید گذرنامه الکترونیک در مراحل نهایی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، علی چگنی ظهر امروز در اجلاس بین‌المللی ایکائو در جزیره کیش اظهارداشت: نظام حمل و نقل هوایی به‌تنهایی عهده‌دار بیشترین مقاومت بین المللی در عرصه مردم با مردم است. تسهیل ارتباطات همزمان با توجه به امنیت مسافرت‌ها همواره یکی از دغدغه اصلی دست‌اندرکاران این حوزه بوده است.

مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جهانی‌شدن سبب افزایش مراودات بین المللی شده و انسان‌ها در اشکال مختلف، تجارت، اقامت، رقابت، تحصیل، مهاجرت مرزها را در می نوردند و توقع دارند در بهترین و راحت ترین وضعیت از مقاطع بین المللی عبور کنند.

چگنی ابراز داشت: ایجاد توازن بین خواسته‌های مردم برای تسهیل ارتباطات و دغدغه دولت‌ها برای حفظ نظم و امنیت و خطوط قرمز خود به یکی از مسائل پیچیده جهان امروز تبدیل شده و جای بسی خوشحالی است که ایکائو به عنوان یک سازمان غیر نظامی اما بسیار مهم و بین المللی کارنامه موفقی را از این امر به نمایش بگذارند.

وی افزود: تایید هویت و اطمینان از امنیت و سلامت سفرهای بین المللی هم برای اشخاص و هم برای دولت‌ها بسیار مهم شده ودر سازمان ایکائو به این مهم پرداخته است از جمله استفاده از فن آوری‌های جدید در تولید اسناد مسافرتی توجه زیادی شده است.

مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه ایران با اعتقاد به وضوح و تسریع خدمات توام با امنیت و حفظ کرامت شهروندان در دنیا از پیشگامان توسعه اسناد مسافرتی بوده که با همکاری سازمان ایکائو و دیگر سازمان‌های مرتبط بین المللی این کار محقق شده است.

مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه تاکید کرد: افزایش کنترل‌های مرزی، حرکت به سمت استفاده از اسناد مسافرتی الکترونیک و ایجاد شناسه جهانی هویت فرد مبتنی بر شناسه‌های بیو متریک را برای تمامی افراد به یک ضرورت تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن وزارت امور خارجه از یک دهه قبل تولید گذرنامه الکترونیک را به تدریج آغاز و در مراحل نهایی قرار گرفته است.