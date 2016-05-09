بلاروس چهار سامانه موشکی S-۳۰۰ از روسیه تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به قل از ایتارتاس، نیروی هوایی و وزارت دفاع بلاروس از دریافت چهار سامانه سیستم دفاع موشکی S-۳۰۰ از جانب روسیه خبر دادند.

ژنرال «اولگ دویگالیف»، فرمانده نیروی هوایی بلاروس در اینباره به خبرگزاری رسمی این کشور گفت: نیروی هوایی بلاروس چهار سامانه دفاع موشک S-۳۰۰ از روسیه دریافت کرده است.

وی افزود: قرار است در ماه آگوست، برای تمرینات آتش بار از این محموله در سایت آزمایش آشولوک استفاده کنیم. امیدواریم نتایج خوبی بگیریم.

«دویگالیف» همچنین از ورود سامانه پیشرفته تر S-۳۰۰ در تاریخ ۶ ماه مه به بلاروس خبر داد.

وی افزود: سیستم دفاع هوایی ما نسبتا ارتقاء پیدا کرده و بهبود آن نیز ادامه خواهد یافت. ما بخشی از سیستم دفاع منطقه ای مشترک در کنار روسیه و اوکراین هستیم.