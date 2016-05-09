استکبار جهانی همواره با حق طلبی ناسازگاری دارد

به گزارش خبرنگارمهر، آيت اله علی معلمی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت اولین شهید مدافع حرم شهرستان قائم شهر، محمد بلباسی، اين شهيد را يك عنصر نظامی زبده و انسانی وارسته معرفی کرد و گفت: محمد‌بلباسی برادرزاده سردار شهید علیرضا‌بلباسی و از خانواده ای ریشه دار در اعتقادات مذهبی است که توفیق شهادت و جهاد در راه خدا نصیبش شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مرگ در بستر برازنده شهید بلباسی نبود، تصريح كرد: ويژگیهای اخلاقی و عقیدتی بارز در محمد بلباسی موجب شد تا او لیاقت شهادت در راه خدا را پیدا کند.

وی خطاب به کوردلان گفت: ببینید چگونه خدای رحمان، عزت مجاهدان را با سوق دادن دلهای بندگان حفظ می کند و وعده های الهی تحقق می یابند.

امام جمعه قائم شهر با اشاره به اینکه بعضی ها مخالف دفاع فرزندان ایرانی در سوریه هستند، تأكيد كرد: كسانيكه در عصر پیامبر(ص) می زیسته اند، می گفتند جنگ تبوک چه ربطی به ما دارد، اما رسول خدا به جهت اینکه احساس خطر از آن ناحیه را در آینده پیش بینی می کردند به منطقه تبوک که ۸۰۰ کیلومتر از مدینه فاصله داشت لشکر کشیدند.

معلمی خاطر نشان کرد: استکبار جهانی در هر عصر و زمان با حق طلبی و خداجویی ناسازگاری دارد که باید در برابر او علم مقاومت برافرازیم.

وی با تأسی از فرمایشات امام راحل مبنی بر اینکه جنگ ما جنگ حق علیه باطل است، بيان كرد: رويارویی حق و باطل برای همه ادوار تاریخی ادامه دارد و پاداش جهاد در راه خدا بس بزرگ و عظیم است که هم عزت و منافع نظام، ملت و دين را حفظ می کند و هم مردم را از شر ظالمین و فتنه گران می رهاند.