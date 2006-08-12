قدراني اولمرت از حمايتهاي همه جانبه آمريكا از جنگ افروزي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، كاخ سفيد اعلام كرد:" ايهود اولمرت " در گفتگو با "جرج بوش " علاوه بر قدرداني از سياستهاي واشنگتن در قبال خاورميانه اظهار داشت كه آمريكا مي تواند در پايان دادن به بحران موجود در منطقه تاثيرگذار باشد.

اين دو مقام اسرائيلي و آمريكايي در اولين گفتگوي مستقيم خود پس از آغاز جنگ لبنان تصريح كردند : در حال حاضر پايان درگيري و جنگ در منطقه از اهميت بسزايي براي طرفين و جامعه بين المللي برخوردار است .

" فردريك جونز " سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا در اين باره گفت : اولمرت و بوش در مكالمه 8 دقيقه اي خود درباره راهكارهاي بهبود اوضاع منطقه نيز گفتگو كردند .

" ميري ايسين " سخنگوي كابينه رژيم صهيونيستي در نخستين هفته جنگ لبنان اعلام كرد: ايهود اولمرت آماده توقف عمليات اسرائيل در لبنان است به شرطي كه حزب الله، نظاميان ما را آزاد كند و به شليك موشكهايش پايان دهد و دولت لبنان هم قطعنامه 1559 شوراي امنيت را اجرا كند.

سخنگوي اولمرت، وجود فشارهاي بين المللي بر اسرائيل براي پايان دادن به تهاجم گسترده به لبنان را تكذيب كرد.



وي از تعيين زمان پايان تجاوزات نظامي اسرائيل به لبنان خودداري كرد.



از سوي ديگر كاخ سفيد اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا هيچ فشاري بر اسرائيل براي توقف حملاتش به لبنان وارد نخواهد كرد.