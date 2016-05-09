کمتر از ۶ درصد هزینه های درمان را مردم پرداخت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری دومین سالگرد طرح تحول سلامت با بیان این که حدود ۱۷۸ بیمارستان دولتی در کشور از قدمت بالای ۵۰ سال برخوردار هستند، گفت: کمبود تجهیزات پزشکی، فرسوده بودن ساختمان بیمارستانهای دولتی، کمبود تخت های بیمارستانی و عدم ارائه خدمات مربوط به هتلینگ باعث شده بود تا میزان رضایتمندی مردم از نظام سلامت در پایین ترین سطح باشد.

وی، هدف از اجرای طرح تحول سلامت در دو سال گذشته را افزایش رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بیان کرد و افزود: افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و عدالت در دسترسی به این خدمات از دیگر اهداف برنامه طرح تحول سلامت بود.

آقاجانی با اشاره به بستری شدن حدود ۱۵ میلیون بیمار در دو سال گذشته در قالب برنامه تحول سلامت در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، افزود: تمام این افراد در مدت زمان بستری خود از تمامی خدمات این طرح بهره مند شدند.

وی با اشاره به کاهش ۴۲ درصدی قیمت لوازم و تجهیزات پزشکی از آغاز برنامه تحول سلامت، گفت: با اجرای این برنامه میزان پرداختی از جیب مردم در درمان از ۳۷ درصد به کمتر از ۶ درصد در بیمارستان ها کاهش یافت.

آقاجانی افزود: همچنین ارجاع بیمار به خارج از بیمار برای دریافت خدمات از مجموع ۱۰۰درصد به ۳ درصد کاهش یافت.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۹۴ میلیون ویزیت صورت گرفته است، افزود: ۶۶ میلیون از این ویزیت ها با حمایت برنامه تحول سلامت صورت گرفته و مردم مبلغ ۳ هزار تومان برای ویزیت پرداخت کردند و مابقی آن با حمایت بیمه ها پرداخت شد.

وی تعداد زایمان طبیعی صورت گرفته در قالب طرح تحول سلامت را ۹۲۰ هزار زایمان بیان کرد و افزود: با اجرای برنامه تحول سلامت، شاخص سزارین نیز با کاهش ۶.۵ درصد از عدد مطلق و ۱۱.۶ درصد عدد پایه مواجه شده است.

آقاجانی همچنین با اشاره به حضور و استقرار ۵ هزار و ۷۳۵ پزشک متخصص در ۳۰۱شهر و ۳۳۸ بیمارستان مناطق محروم به صورت تمام وقت، افزود: ۸۶۰ پزشک متخصص مقیم در ۴۱۲ بیمارستان در ۲۱۴ شهر کشور برای شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل حضور دارند.

به گفته وی، طی دو سال گذشته ۶۳۷ هزار کشیک متخصص مقیم در بیمارستان ها صورت گرفت.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به توسعه ناوگان هوایی اورژانس به ۲۱ پایگاه اشاره کرد و افزود: تا کنون ۳ هزار و ۷۴۷ مصدوم و بیمار اورژانسی با ۲ هزار و ۳۶۵ سورت پرواز به بیمارستان انتقال یافتند.

آقاجانی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون متر مربع در قالب برنامه تحول سلامت بازسازی و گسترده شده است، افزود: ۷۸ هزار قلم تجهیزات هتلینگ در قالب این برنامه توزیع شده است و حدود ۵۰ درصد تخت های بمیارستانی وزارت بهداشت در همین راستا نوسازی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ اتاق استراحت پرستاری بازسازی شده است.

وی ادامه داد: ۲۱ هزار و ۷۴۹ قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای اعم از سنگین و متوسط به بیمارستان های جدید و در حال فعالیت تزریق شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به افزوده شدن ۹۰۰ تخت روانپزشکی در سال گذشته، افزود: ۱۷۱۴ تخت ICU بزرگسال، نوزاد و کودک در سال گذشته راه اندازی شد و بخش های ICU سوختگی در ۱۴ استان راه اندازی یا توسعه یافت.

آقاجانی افزود: حدود ۷۰۰ تخت ICU تا پایان امسال اضافه خواهد شد و ۵۰ درصد به ظرفیت به تختهای آی سی یو در دو سال آینده افزوده می شود.

وی با اشاره به راه اندازی ۱۱مرکز درمان مسمومیت در ۵ استان از راه اندازی ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری در امسال خبر داد.

آقاجانی با اشاره به ایجاد و بهسازی ۳۶۶ بلوک زایمانی در راستای برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول ، از راه اندازی و ایجاد ۱۱۲۳ واحد اختصاصی زایمان طبیعی تا پایان سال خبر داد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از برخی از اورژانس بیمارستان های بزرگ تهران در ماه رمضان سال گذشته، گفت: دکتر هاشمی پس از این بازدیدها دستوری را برای رسیدگی به وضعیت اورژانس های تهران صادر کرد و ۱۱ ماه است که بصورت مستمر این کار در ۱۵ سرفصل پیگیری می شود.

آقاجانی، اظهار داشت: در پی دستور وزیر بهداشت برای ارتقای ارایه خدمات در اورژانس بیمارستانها ، اقداماتی برای اصلاح وضعیت فیزیکی، تجهیزات پزشکی، اصلاح ساختار، تکمیل و جابجایی نیروی انسانی کم مهارت با نیروی انسانی با تجربه و با مهارت بیشتر، حضور پزشکان متخصص مقیم و طب اورژانس، افزایش ظرفیت آی سی یو برای انتقال بیماران از اورژانس به این بخش انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: افزایش پرداختی برای افزایش انگیزه ارائه دهندگان خدمت، کاهش مدت زمان تعیین تکلیف بیمار در بخش اورژانس برای خروج از بخش اورژانس در این ۱۱ ماه به طور مستمر انجام شده است.

وی با اشاره به انجام ۶۰ بازدید میدانی از ۱۵ اورژانس اصلی شهر تهران، افزود: در طول این مدت ۱۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و توسعه این بخش ها پرداخت شده و مجوز استخدام هزار نفر نیروی انسانی برای تکمیل کادر درمانی به ویژه نیروی پرستاری به بیمارستانها داده شده که با مجموع اقدامات انجام شده وضعیت اورژانس های اصلی تهران بهبود یافته است.

آقاجانی گفت: در بحث فرآیندهای داخلی اورژانس نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده و دستورالعمل های مربوطه در مقایسه با گذشته، جدی تر اجرا می شود. همچنین بازدیدهای مستمری از بخش اورژانس بیمارستانها توسط روسای بیمارستانها، دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران ما در ستاد وزارت بهداشت انجام می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اورژانس های تهران در جلسه امروز شورای معاونین وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رضایتمندی مردم از خدمات اورژانس در تهران افزایش یافته اما مهمترین مشکل ما، کمبود تخت های بیمارستانی در تهران است و علیرغم اینکه برخی افراد تصور می کنند که تهران شهر برخورداری است اما از نظر تخت های بیمارستانی در تهران با مشکلات جدی روبرو هستیم.

آقاجانی یکی از دلایل عدم تخلیه به موقع اورژانس ها در تهران را عدم وجود تخت بیمارستانی کافی برای انتقال بیماران به بخش دانست و اظهار داشت: به دلیل نارسایی در زیرساخت ها ممکن است انتقال بیماران به بخش ها با مشکل مواجه شود و رضایتمندی آنها را کاهش دهد اما در تهران نیاز به سرمایه گذاری های دولتی، غیر دولتی، داخلی و خارجی داریم تا بتوانیم وضعیت کمبود تخت بیمارستانی را بهبود بخشیم.