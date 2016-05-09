همکاری ایران و ژاپن در ساخت بیمارستان و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی عصر دوشنبه در دیدار رئیس بنیاد صلح ساساكاوا ژاپن که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهارداشت: افرادی که به امور خیریه، نیکوکارانه و انسان دوستانه می پردازند و به دولت کمک می کنند، نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات مردم دارند.

وی با اشاره به وجود تعداد زیادی از انجمن های مردم نهاد در ایران، خاطرنشان کرد: بخشی از انجمن های مردم نهاد در ایران در قالب فعالیت های بشردوستانه فارغ از هرگونه باور سیاسی و مذهبی هستند و بیشترین آرامش را افرادی دارند که در امور خیرخواهانه و خیریه مشارکت دارند.

هاشمی با بیان اینکه در ایران شبکه بهداشت و درمانی قوی و مدرنی وجود دارد، افزود: به ازای هر ۳ هزار نفر یک مراقب سلامت ماموریت دارد تا پرونده الکترونیک سلامت را تکمیل کند و از سوی دیگر به ازای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر ۳ پزشک در قالب پزشک خانواده به مردم ارائه خدمات می دهند.

وی با اشاره به وجود ۲۰ هزار خانه بهداشت و ۲ هزا رو ۵۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور، اضافه کرد: تمام ایرانیان تحت پوشش خدمات اولیه سلامت هستند علاوه بر این ۹۰۰ بیمارستان در حوزه درمان فعال هستند و بیش از ۹۶ درصد از داروی مصرفی کشور ما نیز در داخل تولید می شود.

هاشمی تصریح کرد: از نظر خدمات تخصصی و فوق تخصصی قریب به ۲۰ سال است که تمام این خدمات در کشور ارائه می شود و علاوه بر عدم نیاز بیماران به خارج از کشور، حتی توانسته ایم در بخشی از مراکز درمانی خصوصی به بیماران خارجی از کشورهایی مانند آذربایجان، عراق و کویت خدمات درمانی ارایه دهیم.

وزیر بهداشت اظهار داشت: اگر طرف ژاپنی در حوزه گروه سنی و یا بیماری خاصی علاقه مند به همکاری است ما نیز آماده همکاری هستیم و حاضریم در راه اندازی مراکز درمانی در نقاط مرزی با کشورهایی مانند افغانستان و عراق همکاری مشترکی داشته باشیم.

هاشمی مهمترین حوزه های همکاری متقابل دو کشور را ساخت و تجهیز بیمارستان ها، تبادل دانشجو در مقطع PHD، همکاری مراکز تحقیقاتی و همکاری در حوزه دارو دانست و گفت: مهمترین شریک دارویی ما فرانسه است اما می توانیم با ژاپن نیز تعاملات خوبی داشته باشیم.

وی در خصوص وضعیت بیماری جذام در ایران نیز خاطرنشان کرد: سال هاست که این بیماری در کشور ما ریشه کن شده اما تعداد محدودی از بیماران جذامی که مربوط به ۵۰ سال پیش است، در نزدیکی تبریز نگهداری می شوند من نیز هفته گذشته از آنها که ۱۴ نفر بودند، عیادت کردم.

هاشمی در پایان افزود: بیماران جذامی ایران مربوط به دوره زمانی شیوع این بیماری در شمال غرب کشور در حدود ۶۰ سال پیش بودند که تغییرات زیادی در دست و صورت آنها رخ داده بود.

وزیر بهداشت در ابتدای این نشست در پاسخ به سئوال رییس بنیاد صلح ساساكاوا ژاپن که سفر ماه فوریه شما به ژاپن چگونه گذشت، گفت: در آن سفر تمام وقت ما صرف کار و شرکت در کنفرانس شد اما ژاپن کشور بسیار زیبایی است در صورتی که انسان مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشد.