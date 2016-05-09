به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، مراسم معارفه شهرام خدایی به عنوان مدیرکل و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان و تکریم منوچهر جعفری سرپرست ادراه کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی روز دوشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) با حضور اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی، عباس نعمتی مدیرکل حراست نهاد در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد.

در این مراسم که کتابداران شهر تبریز، رؤسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها و کارشناسان ستادی نیز حضور داشتند؛ حکم انتصاب شهرام خدایی که به امضای دبیرکل نهاد رسیده است به وی اعطا شد. در متن این حکم آمده است:

«نظر به تخصص، تجربیات و تعهد جناب عالی در عرصه فرهنگی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید. امید است در سایه ی توجهات ذات باریتعالی و بهره مندی از همکاری و همدلی همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید»

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنینی با ارسال لوح تقدیری از تلاش‌‌ها و فعالیت‌‌های منوچهر جعفری در دوران سرپرستی ایشان در اداره کل کتابخانه‌‌های عمومی آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است ریاست حوزه هنری استان آذربایجان شرقی و معاونت حوزه فرهنگی و هنری شهرداری تبریز از جمله سوابق اجرایی شهرام خدایی می‌باشد.