ثبت ۳۷۷ هزار تخلف سرعت غیر مجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، افشین زنگنه شامگاه دوشنبه در نشست شورای شهر کرمانشاه در خصوص بحث نا به سامانی پارکبان‌ها در شهر کرمانشاه اظهار داشت: در مجموع مردم نسبت به موضوع پارکبان‌ها راضی نیستند و به عنوان مثال مغازه‌دار عادت کرده که معبر جلوی مغازه‌اش را متعلق به خود بداند.

معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه افزود: نگاه شهرداری و قانونگذار به طرح پارکبان نگاه درآمدی نیست بلکه صرفاً هدف به حداقل رساندن استفاده از خودروهای شخصی و جایگزین کردن وسایل نقلیه عمومی است.

زنگنه یادآور شد: ترویج استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی مهمترین هدف برای اجرای طرح پارکبان است.

وی با بیان اینکه کل مبالغ جمع آوری شده در طرح پارکبان بر اساس ماده ۱۵ به حساب خزانه واریز شده، گفت: پیمانکار فعلی تا ششم خرداد قرارداد دارد اما به وی اعلام شده که تا موعد مقرر اقدام به فروش نکند و تنها شارژ بزند.

زنگنه با اشاره به اجرای طرح توزیع عادلانه پارک حاشیه‌ای در شهر کرمانشاه گفت: گزارش پلیس نشان داده که اجرای این طرح خوب بوده است و طرح پارکبان تعطیل نیز نخواهد شد.

وی در خصوص بحث دوربین‌های ثبت تخلف در کرمانشاه گفت: ۱۰ دوربین فعال ثبت تخلف داریم و طبق مستندات ما از چهارم بهمن تا بیستم اردیبهشت ۳۷۷ هزار تخلف سرعت غیرمجاز بالای ۹۰ کیلومتر در کرمانشاه توسط دوربین های ما ثبت شده اما کد تخلف برای این مورد تخلف رانندگی تعریف نشده است.

زنگنه بیان کرد: به دلیل اینکه کد تخلف برای تخلف سرعت غیرمجاز بالای ۹۰ کیلومتر تعریف نشده امکان وصول جرایم نیست که از کل درآمد ناشی از دریافت جریمه ها ۴۲ درصد سهم شهرداری می شود.

وی بیان کرد: دوربین های ثبت تخلف باعث شده ۱۸۰ کشته در چهار سال پیش الان به ۷۵ کشته در سال رسید.