شورای حفاظت از منابع آب آذربایجان شرقی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان آذربایجان شرقی، ضرورت رعایت حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز کشاورزی و صنایع، استفاده از توانمندی شرکتهای دانش بنیان برای مدیریت مصرف آب و پیگیری موارد مرتبط با موضوعات آب در سند تدبیر توسعه استان مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، با اظهار رضایت از افزایش تراز سطح آب دریاچه ارومیه، وضعیت موجود را حاصل الطاف الهی، تدابیر مدیریتی و عزم و اراده دست اندرکاران مربوطه توصیف و از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای اطلاع رسانی های مناسب قدردانی کرد.

در این جلسه همچنین بر اساس گزارش فرماندار شهرستان ملکان در خصوص عملکرد شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان، در طی سال گذشته ۱۷۹ حلقه چاه مسلوب المنفعه و تعداد ۲۳ دستگاه حفاری غیرمجاز شناسایی و توقیف شده که میزان آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه های غیرمجاز یک میلیون و ۷۹۷ متر مکعب بوده است.

وی در خصوص اجرای سیاستهای احیای دریاچه ارومیه، افزود: در ۱۰ روستای شهرستان ملکان، تعاونی های آببران تشکیل شده و تشکیل ۴۰ تعاونی آببران نیز در دستور کار قرار دارد.