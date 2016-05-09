افزایش تخت بیمارستانی و کلینیک درمانی در اراک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی عصر دوشنبه در نشست با اعضای شورای کلانشهر اراک، با ارائه گزارش ۱۵بندی از مشکلات بهداشت و درمان اراک گفت: اراک از نظر تعداد تخت بیمارستانی در مضیقه است و کمبود تخت بیمارستانی در مراکز درمانی این شهر به صورت یک معضل جدی درآمده است.

وی افزود: اتمام احداث ساختمان جدید بیمارستان ولیعصر(عج) اراک یکی از مطالبات مردم این شهر است و با آغاز به کار این بیمارستان بسیاری از مشکلات حوزه درمان مردم استان و شهرهای همجوار رفع خواهد شد.

طاهر احمدی در مورد دیگر کلینیک های درمانی اراک نیز اظهار داشت: در اراک فقط دو کلینیک دولتی وجود دارد که این دو کلینیک جوابگوی نیازهای درمانی مردم نیست.

وی افزود: کلینیک امام رضا(ع) اراک روزانه به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر خدمات دهی دارد و کلینیک کوثر روزانه بیش از ۷۰۰نفر را ویزیت می کند و با افزایش کلینیک بخش عمده ای از مشکلات درمانی طبقات پایین جامعه برطرف خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد: زمانی می توان در حوزه سلامت و درمان خدمات مناسب ارائه کرد که از امکانات و تجهیزات مورد نیاز برخوردار باشیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در استان با کمبود نیروی متخصص در زمینه پزشکی روبرو نیستیم و در این حوزه از استان های موفق کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اتفاق اخیر در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک و قصور و بی توجهی یک پزشک در عمل جراحی گفت: از نظر من یک قصور کوچک پزشکی هم نباید اتفاق بیفتد اما بعد از این اتفاق هجمه های بسیاری بر ما وارد شد.

طاهر احمدی تصریح کرد: در بررسی به عمل آمده، طی سال۹۴ بیش از ۲۴هزار عمل موفقیت آمیز توسط پزشکان متخصص در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک صورت گرفته که اینگونه موارد هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته به دلیل کاهش ۱۱درصدی عمل سزارین در استان مرکزی نسبت به سال۹۳، این استان مورد تقدیر قرار گرفت و موفق به دریافت لوح ارتقای شاخص درمان شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: همچنین برای احداث بیمارستان هسته ای هم مکانی تعیین شده است که امیدواریم در سفر رئیس جمهور جزو مصوبات هیات دولت قرار گیرد.

وی در مورد فاز دوم بیمارستان تخصص سرطان آیت الله خوانساری از اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک مساعدت طلب کرد و اظهار داشت: با اتمام فاز دوم در این بیمارستان ۶۴ تخت اضافه خواهد شد که ۳۰ درصد امور زیربنایی آن انجام شده و خیرین نیز همچنان به کمک هایشان ادامه می دهند.

طاهراحمدی ابراز امیدواری کرد: شورای اسلامی شهر اراک و شهردار نیز در این زمینه مساعدت های لازم را در سرعت بخشیدن به احداث فاز دوم این بیمارستان انجام دهند.

وی در مورد لزوم وجود کلینیک دندانپزشکی دولتی نیز گفت: بسیاری از مشکلات مردم در زمینه دندانپزشکی هزینه های سنگین کلینیک های خصوصی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: بیش از ۳۱ متخصص دندانپزشک در اراک وجود دارد اما کلینیک دولتی وجود ندارد تا این پزشکان بتوانند در آن ارائه خدمت کنند و وجود کلینیک دندانپزشکی دولتی از نیازهای مرکز استان است.

گفتنی است درخواست تصویب صدور مجوز تراکم ۸۰درصدی برای ساختمان خوابگاه خیابان شهید شیرودی اراک به منظور افزایش انگیزه سرمایه گذاران، همکاری در صدور مجوز مکان پیشنهادی بیمارستان یک هزار تختخوابی اراک و صدور مجوز ساخت دو باب کلینیک درمانی ویژه از جمله موارد مطرح شده در جلسه با اعضای شورای شهر اراک بود.

در ادامه جلسه اسماعیل تاج آباد، رئیس شورای شهر اراک گفت: پس از پیگیری های کارهای تخصصی در مورد پیشنهاد ۱۵گانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و انجام کارهای قانونی که از اختیارات شورا خارج است این شورا برای هر گونه همکاری در زمینه گسترش حوزه فعالیت سلامت آمادگی دارد.

وی ادامه داد: تاکنون شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی اراک در زمینه ارتقای حوزه سلامت با هم تعامل خوبی داشته اند و این همکاری همچنان در مسیر منافع مردم ادامه یابد.