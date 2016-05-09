معاون اجرایی رئیس جمهور از امام جمعه کرمان عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، معاون اجرایی رئیس جمهور، جانشین رئیس ستاد سفر کاروان تدبیر و امید، استاندار کرمان، معاون سیاسی استاندار و جمعی از مسئولان استان با حضور در منزل امام جمعه کرمان از وی عیادت کردند.

محمد شریعتمداری در این دیدار ضمن عیادت از نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، گزارش کاملی از سفر کاروان تدبیر و امید به نماینده ولی فقیه در استان کرمان ارائه و عنوان کرد: با توجه به حجم پروژه ها و علاقه مندی رئیس جمهور به این سفر مدت زمان سفر به دو روز افزایش پیدا کرده و برنامه ها برای دو روز کاری ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور از اقدامات استان کرمان برای جذب سرمایه در بخش خصوصی را بی نظیر دانست و استاندار کرمان را از این حیث یکی از بهترین استانداران در سطح کشور دانست.

امام جمعه کرمان در این دیدار گفت: علیرغم کسالت علاقه مند به حضور در برنامه ها و همراهی رئیس جمهور هستم.

آیت الله سید یحیی جعفری گفت: تمامی دولت هایی که در مدار قانون و ولایت حرکت می کنند مورد تایید و حمایت بنده بوده و خواهند بود.

وی یکی از مشکلات بزرگ استان را بی آبی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در این سفر برای طرح انتقال آب از بهشت آباد به کرمان کمک و مساعدت شود.