مرگ کارگر ۵۰ساله در ریزش آوار/گودبرداری غیراصولی علت حادثه

سيد به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملكی درباره جزییات عملیات نجات گران آتش نشانی افزود: ساعت ۱۴:۳۸ امروز حادثه آوار در محل گودبرداری شده در يافت آباد، بلوار زنديه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران دو ايستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در قطعه زمينی به وسعت ۵۰۰ متر مربع و به عمق ۱۰ متر در محل گودبرداری شده تعدادی از كارگران روی ديواره های ضلع غربی مشغول كار بودند كه به يكباره ديواره محل گودبرداری شده تخريب و دو كارگر افغان در زير خاک مدفون شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران با بيان اينكه خاک محل گودبرداری شده بسيار سست بود خاطرنشان كرد: آتش نشانان همزمان با عمليات نجات عمليات مهار ديواره ها را انجام دادند كه در همان لحظات اوليه يکی از كارگران ۳۲ ساله زنده اما مصدوم را از زير آوار نجات دادند.

ملکی گفت: پس از ساعت ها تلاش آتش نشانان موفق شده كارگر ۵۰ ساله افغان كه بدليل شدت جراحات وارده فوت كرده بود را از زير پر حجم خا ک خارج كنند.