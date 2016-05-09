به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خدایاری شامگاه دوشنبه در برنامه‌ای که برای رصد رویت گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این یک ویژگی نادر نجومی در دنیا به ویژه در سطح کشور است و عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است که در رویدادی نادر پس از قریب ۸ سال در مقایسی خاص بین زمین و خورشید قرار می گیرد که در راس دید ناظر زمینی است و اصطلاحا به آن گذر عطارد از مقابل خورشید گفته می شود.

وی با اشاره به اینکه عطارد هر ۸۹ روز یکبار به گرد خورشید می چرخد، افزود: از نظر ستاره شناسان وقتی زمین خورشید و عطارد در یک راس قرار بگیرند به عنوان نقطه ای بر روی خورشید برای ناظر زمینی قابل مشاهده خواهد بود و طی محاسبه ای نجومی امسال زمان این گذر بیش از ۷ ساعت بود که در کشور ما از ۳ تا ۸ عصر و لحظه غروب خورشید قابل رویت بود و پس از آن تا ساعت ۱۱ در کشور اروپایی رویت می شود.

رئیس انجمن نجوم کرمانشاه خاطر نشان کرد: در مجموع یک قرن بیش از ۱۴ بار پدیده گذر عطار از مقابل خورشید رخ می دهد و‌ در طول ۵۹ سال ۸ گذر برای این سیاره پیش بینی شده است.

خدایاری با اشاره به استفاده منجمان از تجهیزات استاندار و دور بین های دوچشمی قوی مجهز به فیلتر و...تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال از عمر انجمن نجوم استان کرمانشاه می گذرد و با توجه به وجود علاقمندان به این علم باید مسئولان استان جهت تببین رصد خانه ای در شان کرمانشاه برای ثبت و ضبط بهتر این رویداد های تاریخی و نجومی بیشتر تلاش کنند چرا که در طول سال نیز مواردی چون استهلال ماه، خسوف، کسوف، مقارنه، گذر سیارات وحرفه‌ محاسبات نجومی را در پیش داریم که اطلاع رسانی آن در جامعه اثربخش است.

گفتنی است؛ این پدیده زیبای گذر عطارد از مقابل چهره خورشید با حضور منجمان و علاقمندان به این عرصه در محل پارک شیرین کرمانشاه که بهترین و مرتفع ترین منطقه دید آسمان است ۷ ساعت به طول انجامید و متخصصان علم نجوم به تبادل اطلاعات این رخ داد و ثبت ماندگار و لحظه به لحظه گذر تاریخی عطارد از مقابل خورشید پرداختند.