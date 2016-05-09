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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۲۸

دستیار ویژه رئیس ‌جمهور:

فقر شایسته ملت ایران نیست/ لزوم بکارگیری ظرفیت های جنوب کرمان

فقر شایسته ملت ایران نیست/ لزوم بکارگیری ظرفیت های جنوب کرمان

کرمان-دستیارویژه رئیس ‌جمهور درامور اقوام واقلیت‌های دینی با اشاره به تلاش های دولت برای رفع مشکلات و محدودیت ها، به کارگیری ظرفیت های جنوب کرمان را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی عصر دوشنبه در جلسه شورای ادارای شهرستان فهرج با اشاره به اصالت و غنای فرهنگی مردم جنوب استان کرمان گفت: این مردم اصیل ترین مردم ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه اصالت تاریخی تنها مربوط به اماکن نیست، افزود: مردم در واقع موزه های زنده تاریخی و فرهنگی هر منطقه بوده و بسیار ارزشمندند.

حجت الاسلام یونسی دین و فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی را یکی از مهم ترین نعمت هایی برشمرد که خدا به ایرانی ها اعطا کرده است و افزود: چنانچه جامعه ای فاقد این نعمت باشد فقیر است.

وی با اشاره به اینکه شیعه و سنی با همدلی در این منطقه در کنار یکدیگر زندگی می کنند، عنوان کرد: با اقدامات دولت تدبیر و امید مشکلات و محدودیت ها به ویژه تحریم ها رفع شد.

حجت الاسلام یونسی اظهار کرد: سایه تحریم ها همچنان وجود دارد و در این شرایط باید همگی با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان جنوب استان کرمان افزود: در این منطقه استعدادهای سرمایه گذاری بی نظیری وجود دارد.

حجت الاسلام یونسی عنوان کرد: استفاده بهینه از این ظرفیت ها در کاهش مشکلات اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد موثر است.

دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به لزوم تلاش برای رونق اقتصادی منطقه یادآور شد: فقر و بیکاری شایسته ملت ایران نیست.

 

کد مطلب 3654528

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