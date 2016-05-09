فقر شایسته ملت ایران نیست/ لزوم بکارگیری ظرفیت های جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی عصر دوشنبه در جلسه شورای ادارای شهرستان فهرج با اشاره به اصالت و غنای فرهنگی مردم جنوب استان کرمان گفت: این مردم اصیل ترین مردم ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه اصالت تاریخی تنها مربوط به اماکن نیست، افزود: مردم در واقع موزه های زنده تاریخی و فرهنگی هر منطقه بوده و بسیار ارزشمندند.

حجت الاسلام یونسی دین و فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی را یکی از مهم ترین نعمت هایی برشمرد که خدا به ایرانی ها اعطا کرده است و افزود: چنانچه جامعه ای فاقد این نعمت باشد فقیر است.

وی با اشاره به اینکه شیعه و سنی با همدلی در این منطقه در کنار یکدیگر زندگی می کنند، عنوان کرد: با اقدامات دولت تدبیر و امید مشکلات و محدودیت ها به ویژه تحریم ها رفع شد.

حجت الاسلام یونسی اظهار کرد: سایه تحریم ها همچنان وجود دارد و در این شرایط باید همگی با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان جنوب استان کرمان افزود: در این منطقه استعدادهای سرمایه گذاری بی نظیری وجود دارد.

حجت الاسلام یونسی عنوان کرد: استفاده بهینه از این ظرفیت ها در کاهش مشکلات اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد موثر است.

دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به لزوم تلاش برای رونق اقتصادی منطقه یادآور شد: فقر و بیکاری شایسته ملت ایران نیست.