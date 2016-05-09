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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۵۲

«مارچلو لیپی» حضور در میلان را شایعه خواند

«مارچلو لیپی» حضور در میلان را شایعه خواند

سرمربی باسابقه فوتبال ایتالیا شایعه حضورش در میلان در سمت مدیر ورزشی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت تیم فوتبال میلان در حال حاضر در اختیار «کریستین بروکی» است و شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه باشگاه میلان در نظر دارد از مارچلو لیپی به عنوان ناظر در تیم خود استفاده کند.

بروکی پس از اینکه «سینیسا میهایلوویچ» در ماه آوریل به حضور خود در میلان پایان داد به عنوان مربی موقت هدایت این تیم را بر عهده گرفت و شنیده شده مسئولان این تیم در نظر دارند با انتصاب لیپی به عنوان مدیر ورزشی، تیم خود را با بروکی آماده حضور در رقابتهای فصل آینده کنند.

لیپی که با یوونتوس پنج عنوان قهرمانی سری آ در کارنامه دارد و ایتالیا را قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ کرده است از فوریه سال ۲۰۱۵ که از مدیریت گوانگژو استعفا کرد، در عضویت تیمی نیست. 

وی در این خصوص گفت: همواره در این خصوص شایعاتی وجود دارد اما واقعیت ندارد. 

کد مطلب 3654538

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