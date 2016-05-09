«کلودیو رانیه ری» مربی سال فوتبال ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه «انزو بیرزوت» به افتخار این مربی فقید که در سال ۱۹۸۲ تیم ایتالیا را قهرمان جام جهانی کرد به بهترین مربی سال فوتبال ایتالیا اهدا می شود.

رانیه ری همچنین جایزه «نخل طلایی» کمیه المپیک ایتالیا را به دلیل این موفقیت به خود اختصاص داد.

این مربی در مراسم دریافت جایزه خود گفت: اول، هرگز تسلیم نشوید. ثانیا اینکه همیشه رو به جلو حرکت کنید. ثالثا به ورزش به عنوان وسیله ای برای پول درآوردن نگاه نکنید بلکه به آن به عنوان موضوعی نگاه کنید که می تواند شما را متحد سازد.

از سال ۲۰۱۱ تاکنون شش مربی جایزه بیرزوت را برده اند اما رانیه ری و کارلو آنچلوتی تنها مربیانی هستند که به دلیل موفقیت در خارج از ایتالیا این جایزه را به خود اختصاص داده اند.