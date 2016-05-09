به گزارش خبرگزاری مهر، كارلوس کی‌ٰروش درباره جلسه‌اش با مهدی تاج اظهار کرد: در ابتدا این فرصت را داشتم تا تبریک خود را به آقای تاج به دلیل انتخاب به عنوان رییس فدراسیون فوتبال در انتخابات اخیر عرض کنم. این فرصت دست داد تا برای ایشان از صمیم قلب بهترین آرزوها و همچنین موفقیت را در آینده داشته باشم. مطمینا ایشان چالش‌های بزرگی پیش‌رو خواهد داشت، نه تنها از بعد توسعه فوتبال بلکه در راه صعود به جام جهانی ۲۰۱۸.



وی افزود: بخش دوم جلسه امروزمان به صحبت راجع به دلایل و وقایعی که مرتبط با درخواست استعفای بنده می‌شد اختصاص داشت. حتی با وجود در نظر گرفتن عشق و تعهد بنده نسبت به فوتبال ایرانی، مخصوصا بازیکنانم، کادر زحمتکشم و مخصوصا هواداران دوست داشتنی فوتبال ایران به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ بهترین منافع تیم ملی باید در آینده در دو مسیر جدا از هم حرکت کنیم. اتفاقاتی که در گذشته رخ داد تحت رهبری رییس سابق فدراسیون فوتبال و اعضای پیشین هیات رییسه به صورت شفاف معلوم كرد که فدراسیون نیازی به خدمات بنده ندارد.



کی‌روش افزود: همینطور این اتفاقات که توسط رییس سابق فدراسیون و اعضای پیشین هیات رییسه صورت پذيرفت، نشان دهنده رفتارهای کاملا غیرمحترمانه‌ای است که دیگر برایم قابل قبول نخواهد بود.



وی ادامه داد: می‌خواهم از آقای تاج بابت صبر محبت‌آمیزشان و همینطور توجه ویژه‌ای که نسبت به تیم ملی و بنده از خود نشان دادند قدردانی کنم. آشکارا این شرایط به وجود آمده شرایطی بسیار غیرمنصفانه و ناصحیح برای ایشان است و بنده می‌خواهم از ایشان بابت این عذرخواهی کنم. همینطور می‌خواهم از ایشان به دلیل توجهی که به دلایل صحبتها و کلمات بنده داشتند قدردانی ویژه داشته باشم و می‌خواهم از حمایت‌ و درک متقابل آقای تاج تشکر کنم و امیدوارم در جلسه بعدی ما که چهارشنبه خواهد بود بتوانیم یک توافق دوستانه و متقابلی را نهایی کنیم.