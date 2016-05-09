خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در دو سفر دولت نهم و دهم مردم به خاطر دارند که رئیس دولت فقط از اتمام دغدغه‌های آبی مردم کرمان سخن گفت و قول داد مشکلات کمبود آب در استان را برطرف کنند؛ از آن روزها بالغ بر یک دهه می‌گذرد.

دولت‌های قبل هم قول‌های بی‌شماری به مردم کرمان دادند که در عمل هیچ اقدامی انجام نشد و کرمانی‌ها مانده‌اند و همه قول‌های رئیس‌جمهورهای گذشته.

اما قرار است در نخستین سفر دولت یازدهم به کرمان هم بحث آب در کرمان وارد مرحله‌ای نهایی شود؛ از تابلوهای نصب‌شده در سطح شهر مشخص است که این بار طرح جنجالی انتقال آب از بهشت‌آباد به کرمان وارد مراحل تازه‌تری شده است.

کریمان در انتظار نقطه پایان بر عطش چندساله

مهم‌ترین اتفاقی که قرار است در این سفر روی دهد کلنگ زنی طرح انتقال آب بهشت‌آباد در مسیر کرمان و یزد است؛ طرحی که پیمان‌کارش نیز مشخص‌شده و عملاً میلیاردها تومان برای اجرایش هزینه می‌شود.

هرچند از سوی برخی همچنان دغدغه‌های زیست‌محیطی بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن این پروژه است اما واقعیت‌های خشکسالی کرمان چنان دردناک و مخاطره‌آمیز است که حالا مسئولان را برای اجرای این طرح مجاب کرده است.

اگر در آستانه سفر هیئت دولت به کرمان پای درد دل مردم و مسئولان بنشینیم هم مهم‌ترین گزینه‌ای که در صحبت‌های آن‌ها مطرح می‌شود رفع مشکل بی‌آبی است.

کلید روحانی قفل خشکسالی کرمان را می‌شکند؟

طی سال‌های اخیر خشکسالی در کنار ایجاد تنش‌های جمعیتی، فقر و افزایش بیکاری به دغدغه اصلی مردم کرمان تبدیل‌شده است.

بسیاری از مردم کرمان امید دارند در سفر روحانی اولین قدم عملی دولت برای رفع این مشکل حل شود

محمد ایرانمنش یکی از شهروندان کرمانی است که از دغدغه‌های در خصوص کم‌آبی سخن به میان می‌آورد و به مهر می‌گوید: این روزها زندگی همه مردم کرمان یک درد مشترک دارد و تحت تأثیر بی‌آبی قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: موج مهاجرت‌های قابل‌توجه در کرمان در اثر بی‌آبی به وجود آمده و درنتیجه برخی از مناطق استان شاهد تورم جمعیت و برخی نیز با کاهش جمعیت قابل‌توجهی روبرو شده است.

وی می‌گوید: بسیاری از اهالی روستاهای استان کرمان به شهرها آمده‌اند و موجب بروز عدم تعادل اجتماعی و فرهنگی شده‌اند. افزایش حاشیه‌نشینی، کرایه‌خانه‌ها، بیکاری و فقر نتیجه خشکسالی در استان کرمان است.

وی می‌افزاید: حالا دیگر خشکسالی در کرمان فقط بحث کمبود آب و بی‌کیفیتی آب شرب استان کرمان نیست بلکه حالا خشکسالی چالش‌های زیستی در کرمان ایجاد کرده است و وارد بحران‌های جدی شده است.

این شهروند کرمانی می‌گوید: طرح‌های مختلفی برای حل مشکل بی‌آبی در استان کرمان مطرح‌شده است اما همه این طرح‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان گذشته استان کرمان متوقف و یا اجرانشده‌اند.

زهرا یزدانپناه نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: طرح انتقال آب از بهشت‌آباد بیشتر از اینکه چالش زیستی باشد گویی به لج بازی برای اجرا نشدن تبدیل‌شده بود و حالا بعد از مدت‌ها بالاخره طرح به مرحله اجرایی رسیده است و قرار است که کانال‌کشی مسیر کرمان به سمت یزد انجام شود؛ این در حالی است که هنوز زیرساخت‌ها در استان‌های یزد و اصفهان فراهم نشده است و باید در این خصوص هم چاره‌اندیشی شود.

وی می‌افزاید: بسیاری از روستاهای کرمان تخلیه‌شده‌اند و این در حالی است که روند کاهش میزان بارش‌ها در کرمان هرسال ادامه می‌یابد و جالب‌تر اینکه برای تأمین آب در استان همچنان از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود و هرسال نیز از حجم منابع آبی کاسته می‌شود.

تیشه کم‌آبی به ریشه اقتصاد کشاورزان

علی نظری ازجمله کشاورزان استان کرمان است؛ وی می‌گوید: در حال حاضر با بدترین وضعیت منابع آبی مواجه هستیم بطوریکه برای تأمین آب باغ‌های پسته باید تانکر آب را از مکانهای دیگر خریداری و اقدام به آبیاری باغ‌ها کنیم.

وی می‌افزاید: در بسیاری از مزارع هم‌شدت تلخی آب به حدی است که دیگر امکان آبیاری مکانیزه وجود ندارد؛ طرح انتقال آب بهشت‌آباد هرچند برای مصارف شرب است اما می‌تواند از برداشت آب از دشت‌های کرمان جلوگیری و درنهایت ذخایر آبی را تقویت کند.

نظری می‌گوید: اگر برای رفع مشکلات استان کاری نشود به‌زودی با چالش‌های عمده اجتماعی و اقتصادی مواجه می‌شویم هم‌اکنون نیز برخی از باغ‌ها و مزارع روستاییان تعطیل‌شده و روستاییان آواره شهرهای بزرگ‌شده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: پس از گذشت سال‌ها حالا قرار است کرمان سهم خود را درزمینهٔ اجرای طرح بهشت انجام دهد و امیدواریم در استان‌های یزد و اصفهان نیز گام‌های مؤثری برای انتقال آب بهشت‌آباد برداشته شود.

حسن ‌پور رحمان ازجمله معدن کاران خرد در استان کرمان است؛ وی می‌گوید: در استان کرمان تنها دو درصد از آب به بخش صنعت اختصاص داده‌شده است اما 95 درصد در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که بخش عظیمی از آن هدر می‌رود؛ اما بخش صنعت و معدن به دلیل بی‌آبی در حال تعطیل شدن است.

وی ادامه می‌دهد: کارخانه‌های بزرگ برای تأمین آب با مشکل مواجه هستند و مشکلات هرروز بدتر می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به استان کرمان می‌تواند بخشی از مشکل را برطرف کند.

وی می‌افزاید: انتقال آب از خلیج‌فارس برای تأمین آب صنعت استان کرمان و یزد انجام می‌شود و باید در کنار تأمین آب شرب از بهشت‌آباد به بخش صنعت و معدن هم توجه شود.