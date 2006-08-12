حيات عقلاني و فلسفي در ايران پايان نيافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، در ديدار دكتر همايون همتي رايزن فرهنگي ايران در آلمان با پروفسور هانس كونگ رئيس بنياد اخلاق جهاني و متأله مسيحي معاصر، دكتر همتي با پروفسور كونگ از كتاب وي با نام "درباره اسلام" كه به تازگي منتشر شده ياد كرد و اشكالي از اين كتاب گرفت و گفت : در اين كتاب فلسفه اسلامي را با عنوان فلسفه عربي و همين طور فلسفه اسلامي را با ظهور ابن رشد پايان يافته تلقي كرديد.

دكتر همتي در ادامه افزود: اولا اكثر فيلسوفان اسلامي عرب تبار نبوده اند، ثانيا فلسفه موقعيت و مرز جغرافيايي نمي شناسد و سوم اينكه فلسفه اسلامي با ابن رشد پايان نيافته است. حداقل چراغ حكمت و فلسفه اسلامي در ايران هيچ گاه خاموش نشده است و دو نظام فلسفي اشراقي و متعاليه در ايران تاسيس شد.

پروفسور هانس كونگ در پاسخ به اين اشكال اظهار داشت: اطلاعاتم در مورد فلسفه اسلامي محدود است و بنا دارم كه در جلد دومي كه خواهم نوشت اين موارد را كه گفتيد اضافه كنم.

پروفسور كونگ ضمن تأكيد بر اين نكته كه ايران به لحاظ رشد فلسفي مهمترين كشور در منطقه و جهان اسلام است، گفت : مي توان ادعا كرد در جهان اسلام ايران تنها كشور و تنها منطقه اي بوده است كه بعد از وفات ابن رشد فلسفه در آن خاتمه نيافته و توانسته به رشد عقلاني خود ادامه دهد.

رئيس بيناد اخلاق جهاني همچنين تصريح كرد: من به اين نكته توجه داشتم كه اهميت فلسفه اسلامي در جهان تا چه اندازه است. نيز اين را گفته ام كه شخصيتهايي مانند ابن سينا و ابن رشد تا چه اندازه بر جهان فلسفه تأثير گذاشته اند. حتي من چندي پيش در اسپانيا سخنراني درباره ابن رشد داشته ام و در آنجا گفتم كه حيات عقلاني و فلسفي در ايران تا چه اندازه پربار بوده است.

پروفسور كونگ گفت: همچنين نمي توان گفت كه عصر ابن رشد عصر وداع با فلسفه اسلامي است زيرا در ايران حيات فلسفه همچنان ادامه دارد.