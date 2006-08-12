هيچ ملت و فرهنگي بي نياز از ترجمه نيست





اين مترجم ادبي در گفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : تاثيرترجمه درفرهنگ و ادب هر ملتي يك امر بديهي است و در همه زبانها به دنبال هر نهضت ترجمه شاهد يك شكوفايي ادبي نيز بوده ايم .

عباس پژمان تصريح كرد : آموزش رشته مترجمي دردانشگاه ها بي تاثير در روند ترجمه نيست و تا حدودي مترجمان بايد دراين رشته آموزش ببينند ، اما آن چيزي كه بيشتر در ترجمه موثر خواهد بود ذوق و خلاقيت مترجم است كه از طريق آموزش آموخته نخواهد شد .

وي دررابطه با مفهوم ترجمه درست ، گفت : مترجم بايد متن مورد ترجمه خود را به خوبي فهميده باشد و با درك بالا ، اثري هم پاي اثراصلي درزبان دوم خلق كند ، كه دراين صورت ترجمه درستي ارائه شده است .

اين مترجم ياد آور شد : در شرايط كنوني نيازهاي علمي ، فلسفي و ادبي بسياري وجود دارد كه به وسيله ترجمه برآورده خواهد شد كه گاه گاهي هم مترجماني با ترجمه هاي بسيار خوب اندكي ازاين نيازهاي مخاطبان را بر آورده كرده اند .

وي خاطرنشان كرد : ترجمه يك اثر پرارزش و ارائه يك ترجمه با ارزش كارراحتي نيست و حتي گاهي سخت تر از كار مولف خواهد بود .

عباس پژمان اظهارداشت : خلق اثري درزبان اصلي راحت ترازكارترجمه است ، چراكه هنركلامي درزبان ديگربا مشكلات بسياري روبه رو خواهد شد و كارسخت ترمي شود ، اما اينكه مترجم هم طراز با مولف باشد ضرورتي ندارد ، چون اگر بدين صورت باشد نيازي به ترجمه نيست و مترجم به جاي ترجمه دست به خلق اثر خواهد زد ، بنابراين تنها رعايت اصول ترجمه و ارائه يك ترجمه با ارزش كافي است .