رقابت مازندران و تهران در دومين روز رقابتهاي تيراندازي جانبازان و معلولين

به گزارش خبرگزاي " مهر" دومين روز از شانزدهمين دوره مسابقات تيراندازي جانبازان و معلولين گراميداشت مقاومت لبنان در رشته تفنگ بادي درازكش كلاسهاي Sh1 , Sh2 در سالن شهيد زرين اصفهان پيگيري شد و نتايج ذيل به دست آمد:

در تفگ بادي درازكش كلاس Sh2:

1- آيت اله حيدري از مازندران با امتياز 598 مقام اول

2- هادي نجفي از تهران با امتياز 598 مقام دوم

در قسمت تيمي تفنگ بادي كلاس Sh2

1- استان تهران با امتياز 1780 مقام اول

2- استان گيلان با امتياز 1767 مقام دوم

3- استان لرستان با امتياز 1762 مقام سوم راكسب نمودند.

در تفنگ بادي درازكش كلاس Sh1

حسن اكبري از مازندران با امتياز 598 مقام اول

در قسمت تيمي تفنگ بادي دراز كش Sh1

استان اصفهان با امتياز 1770 مقام اول

استان مازندران با امتياز 1767 مقام دوم

استان فارس با امتياز 1762 مقام سوم را كسب نمودند

امروز شنبه 21/5/85 مسابقات رشته طپانچه برگزار خواهد شد.