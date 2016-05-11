نیکنام حسین‌پور مشاور توسعه منابع انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکارگروه نظارت مالی و اجرایی و عضو شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برخی ابهامات مالی مربوط به قراردادهای ساخت و ساز سالن‌ها از جمله ساخت سالن تشریفات نمایشگاه که ساخت آن به اقوام یکی از مدیران ارشد نمایشگاه سپرده شده، گفت: دلیل نمی‌شود به کسی که از اقوام مسئولان رده بالای نمایشگاه کتاب باشد، به شرط اینکه ضوابط و شرایط نمایشگاه را رعایت کند، کار ندهند.

وی افزود: قبل از شروع هر کاری در این سطح، درباره همه افرادی که با آنها برای ساخت و ساز نمایشگاه قرارداد بسته شده است، مطابق یک چارچوب مشخص استعلام گرفته می‌شود و بعد از این مرحله هم در کمیسیون قراردادهای نمایشگاه، موضوع به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود ۱۵ نفر از جمله نفراتی از معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، عضو آن هستند و در نهایت، قیمتی برای کار محوله، مصوب و کار آغاز می‌شود.

دبیرکارگروه نظارت مالی و اجرایی در پاسخ به اینکه آیا صحت دارد که تنها ساخت سالن تشریفات نمایشگاه ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دربرداشته است؟، گفت: خیر. بنده به جرأت می‌گویم که این رقم برای ساخت سالن یادشده هزینه نشده و بسیار کمتر از این رقم است. بر اساس آماری که من دارم، قرار شد متری ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان برای ساخت و ساز این سالن هزینه شود. من گزارش دقیق مربوط به این مورد خاص را متعاقباً در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد. اساساً سیاست ما صرفه‌جویی در هزینه‌های نمایشگاه کتاب تهران است.

حسین‌پور با اشاره به تاکید رئیس نمایشگاه کتاب تهران بر رعایت شفافیت مالی و نیز دستور وی برای انتشار ریز هزینه‌های نمایشگاه کتاب تهران، در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که با این وجود شنیده‌ها حاکی از آن است که امسال و علیرغم رایگان بودن محل برگزاری نمایشگاه برای ستاد برگزاری، هزینه‌های برپایی این دوره حتی بیشتر از نمایشگاه بیست و هشتم بوده، اضافه کرد: هر جابجایی نمایشگاهی، یکسری هزینه‌ها به دنبال دارد و برخی زیرساخت‌ها از جمله تبلیغات، اطلاع‌رسانی، حمل و نقل ... هزینه‌بر بود.

مشاور توسعه منابع انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: با وجود این هزینه‌های جدید، هزینه‌های نمایشگاه امسال نسبت به دوره قبل افزایش پیدا نکرده است. ما در پایان نمایشگاه ریزهزینه‌های مربوط به برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را برای اطلاع عموم مردم اعلام خواهیم کرد.