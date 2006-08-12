به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري "هند و آسيا"، احمدي نژاد همچنين اعلام كرد كه اشتباه هند در راي منفي عليه برنامه هسته‌اي ايران بر روابط دوجانبه دو كشور تاثير نگذاشته است.

وي همچنين تصريح كرد كه ايران براي گاز خود مشتريان فراواني با قيمت‌هاي بالا از اروپا دارد اما تهران علاقه‌مند به ساخت خط لوله گاز به هند و پاكستان به منظور گسترش صلح و ثبات در منطقه است.

احمدي نژاد همچنين گفت كه شركت ملي نفت ايران پيشنهادات ساير كشورها را بررسي خواهد كرد و آنگاه نسبت به فروش گاز به بهترين قيمت ممكن اقدام خواهد كرد. وي همچنين خاطرنشان ساخت كه قيمت گاز صادراتي ايران نمي‌تواند تفاوت چنداني با سطح بين‌المللي قيمت‌ها داشته باشد.

رئيس‌جمهور كشورمان همچنين نسبت به توافق نهايي سه كشور در رابطه با خط لوله گاز ابراز اطمينان كرد و درباره اختلاف ايران و هند در فروش ال.ان.جي گفت: من شخصا اين مسئله را پيگيري مي‌كنم و مجلس ايران طي 30 تا 40 روز آينده تصميم نهايي را در اين باره خواهد گرفت.

در همين حال،‌ مقامات پاكستاني اعلام كردند كه رئيس‌جمهور ايران در اجلاس فوق‌العاده سازمان كنفرانس اسلامي به شوكت عزيز نخست وزير پاكستان درباره احداث خط لوله گاز اطمينان داده است.

به گفته يك مقام بلندپايه دولت پاكستان، رئيس‌جمهور ايران و نخست وزير پاكستان در حاشيه اين اجلاس مذاكراتي درباره خط لوله گاز و قيمت گاز صادراتي ايران داشته‌اند و رئيس‌جمهور ايران در طي اين نشست به طرف پاكستاني اطمينان داده است كه وي شخصا پيگير اين خط لوله خواهد بود و مشكلات فني و ساختاري آن را رفع خواهد كرد.