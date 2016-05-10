امیدوارم استقلال سهمیه آسیا را بگیرد/ تغییر سرمربی نظر من نیست

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز امیدواری از اینکه تیم استقلال در دیدار روز جمعه مقابل صبای قم در هفته پایانی لیگ برتر نتیجه خوبی بگیرد اظهار داشت: استقلال در دو بازی قبل از دیدار مقابل تراکتورسازی خیلی خوب کار کرد اما شنبه یک روز استثنایی و احساسی برای ما بود.

وی تصریح کرد: کاری به خیلی از مسائل حاشیه ای که در جریان بازی روز جمعه و بعد از آن رخ داد ندارم فقط امیدوارم در بازی آینده بازیکنان استقلال بتوانند مانند بازی های قبل بازی کنند امید دارم آنها در این بازی عملکرد احساسی نداشته باشند و توانایی های خود را به کار ببرند تا موفق به کسب نتیجه شوند و حداقل بتوانیم برای لیگ قهرمانان آسیا کسب سهمیه کنیم.

افشارزاده در مورد اینکه استقلال شانسی برای قهرمانی دارد یا نه گفت: این موضوع فقط دست ما نیست و به عملکرد دیگر تیم ها هم بستگی دارد. در این شرایط کسب سهمیه برای ما مهم است که امیدوارم به آن دست پیدا کنیم. به هر حال استقلال هفته ها صدرنشین لیگ بود و در جام حذفی هم فینالیست شد. اینها را نباید فراموش کرد.

سرپرست باشگاه استقلال تاکید کرد: در بازی مقابل تراکتورسازی حوادث زیادی رخ داد که دوست ندارم در مورد آنها صحبت کنم، فقط این را بگویم از این برد و باخت ها در ورزش زیاد رخ داده می دهد. اما آنچه در نهایت در اذهان باقی می ماند خاطره خوش قهرمانی است. به هر حال در ورزش همیشه یک طرف برد است و یک طرف باخت. در رقابت میان دو برادر هم یکی برنده می شود و یکی بازنده.

وی در مورد کادر فنی استقلال و صحبت های مطرح شده مبنی بر تغییر سرمربی این تیم نیز گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تصمیم برای تغییر کادر فنی نداریم امروز جلسه ای در این خصوص خواهیم داشت که بعد از آن نتیجه نهایی و قطعی را اعلام می کنم اما آنچه مسلم است از کادر فنی استقلال حمایت تمام و کمال داشته وی خواهم داشت.

بهرام افشارزاده در این رابطه تاکید کرد: صحبت هایی که در رابطه با تغییر سرمربی استقلال توسط مقداد نجف نژاد مطرح شده، نظر شخصی وی بوده است نه نظر من یا مجموعه هیات مدیره. در جلسه امروز وی باید توجیه و توضیح خود را در رابطه با این صحبت ها مطرح کند اما تاکید می کنم تحت هیچ شرایطی تصمیم به تغییر کادر فنی ندارم و در نشست امروز هم حمایت قاطع خود را اعلام می کنم تا کادر فنی و به خصوص سرمربی تیم با روحیه ای مضاعف و اعتقاد به هیات مدیره کار خود را در دیدار آتی انجام دهد.