" آلبوم خاطرات " يك آلماني نقد مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، " هانس هرلين " نويسنده معاصر آلماني در سال 1925 در شهر برلين به دنيا آمد. او پس از پايان تحصيلات رسمي خود نويسندگي را به عنوان حرفه برگزيد و در بيش از 60 سال گذشته كتاب هاي گوناگوني از وي به چاپ رسيده است .

آلبوم خاطرات اولين كتابي است كه از او در ايران منتشر شده است. پيش از اين تنها چند داستان كوتاه از هرلين به زبان فارسي برگردانده شده بود. اين كتاب كه به شيوه روايي روزنوشت يا خاطره با زاويه ديد اول شخص به رشته تحرير درآمده ، بيست فصل و يك تكمله دارد و تاكنون با استقبال خوب منتقدان و خوانندگان مواجه شده است.

ماجراي رمان از شهر مادريد در اسپانيا و در تاريخ 7 اكتبر 1969 آغاز مي شود و نويسنده مي كوشد در كنار روايت ماجراهاي شخصيت اصلي داستان، فضاي اروپاي پس از جنگ جهاني دوم و سرگشتگي و مشكلات پس از جنگ را نيز بازگو كند.

" نقد كتاب " راديو فرهنگ با حضور رسول آباديان و داود پنهاني در دو برنامه - 22 و 29 مردادماه - ساعت 30/16 به تحليل اين اثر مي پردازد.