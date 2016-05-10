۱۱ باب کتابخانه روستایی در اردبیل دایر است

رباب عزیز خانی صبح سه‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های طرح جمع خوانی کتاب در روستاها در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به جمعیت روستایی استان، توسعه کتابخانه‌های روستایی ضروری است.

وی افزود: محدودیت اعتبارات مانع از اجرای تمامی طرح‌ها می‌شود و انتظار می‌رود با مساعدت خیرین کتابخانه‌های روستایی افزایش یابد.

مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی استان متذکر شد: برای ارتقا سطح کتاب‌خوانی در روستاها تمامی برنامه‌هایی که در شرایط عادی در کتابخانه‌های شهری اجرا می‌شود، در کتابخانه‌های روستایی نیز اجرا می‌کنیم.

عزیز خانی با اشاره به اجرای طرح جمع خوانی کتاب‌های منتخب افزود: در قالب این طرح هر ماه چهارکتاب منتخب متناسب با رویدادهای ملی و جهانی به کتاب‌خوانان حرفه‌ای معرفی می‌شود.

وی افزود: در ادامه کتابدار کتاب‌خوانان را به جلسه کتاب‌خوانی دعوت کرده و کتاب به صورت مشارکتی خوانده می‌شود.

مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی استان اجرای این طرح را فرصتی برای ایجاد شورونشاط و علاقه‌مندی به خواندن کتاب به ویژه در گروه‌های سنی کودک و نوجوان دانست.

عزیز خانی با اشاره به اجرای طرح در شش کتابخانه روستایی تصریح کرد: این طرح در روستاهای آراللو اردبیل، قره قباق پارس آباد، پریخان مشکین شهر و لنبر، برندق و شال خلخال اجرا شده است.

وی افزود: در جلسات جمع خوانی کتاب مورد مطالعه به لحاظ فرم، ساختار و متن توسط کتاب‌خوانان نقد می‌شود و این جلسات فرصتی برای کودکان روستایی فراهم ساخته تا بتوانند در مطالعات خود هم‌اندیشی نیز داشته باشند.

به گفته مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی استان اجرای این طرح در سایر کتابخانه‌های روستایی نیز دنبال می‌شود.