۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۰

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با مهر عنوان كرد : امكان برگزاري بدون تغيير كنكور در سال 1386 / آمادگي دستگاه هاي اجرايي شرط لازم براي اجراي تغييرات كنكور

"علي عباسپور تهراني فرد" گفت: نهايي شدن تغييرات سيستم برگزاري كنكور و اجرايي شدن آن در سال 86 در گروي چند عامل است كه اگر اين عوامل در بعد مثبت خود ظاهر شوند تغييرات كنكور در سال 86 اعمال مي شود در غير اين صورت به سال هاي آتي مأكول خواهد شد.

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: براي اعمال تغييرات در سال 86 بايد دستگاه هاي اجرايي آمادگي اجراي سيستمي كه تعيين مي شود را داشته باشد، به عنوان مثال از آنجايي كه سوابق علمي دوران دانش آموزي داوطلبان در پذيرش آنها به آموزش عالي ملحوظ مي شود بايد وزارت آموزش و پرورش آمادگي داشته باشد.

وي علاوه بر آمادگي وزارت آموزش و پرورش به جلوگيري از تنش در داوطلبان اشاره كرد و گفت: بحث كنكور يك بحثي است كه دانش آموزان معمولا در بدو ورود به دبيرستان جهت گيري خود را نسبت به آن مشخص مي كنند كه تغيير ناگهاني برنامه كنكور مي تواند براي آنها نگراني ايجاد كند لذا چنانچه برنامه ريزي ها به نحوي صورت گرفت كه استرس مضاغفي بر داوطلبان وارد نشود مي توان به برگزاري  كنكور با لحاظ تغييرات اقدام كرد.
